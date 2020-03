Unter Donnerstag, 26. März, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1495: Eröffnung des Reichstages zu Worms, auf dem die Reichsreform König Maximilians I. beschlossen wird - "Ewiger Landfriede" und Einführung des "gemeinen Pfennigs" (= Einkommenssteuer).

1905: Bei Saloniki, das noch zum Osmanischen Reich gehört, kommt es zu schweren Gefechten zwischen griechischen und bulgarischen Nationalisten.

1915: In Bern kommen erstmals weibliche Parlamentarier aus sieben europäischen Staaten unter dem Vorsitz der Deutschen Clara Zetkin zusammen. In einer gemeinsamen Resolution verurteilen sie den Krieg als "imperialistisches Abenteuer".

1920: Arthur Schnitzlers Drama "Die Schwestern - oder Casanova in Spa" wird am Wiener Burgtheater uraufgeführt.

1925: Nach dem Revolverattentat des Antisemiten Otto Rothstock erliegt der jüdische Schriftsteller Hugo Bettauer, Autor der "Stadt ohne Juden", in Wien seinen Verletzungen.

1925: Beim Absturz eines Förderkorbs in einer Grube in Merlenbach (Saargebiet) kommen 51 Bergleute ums Leben.

1945: Starke alliierte Luftangriffe gegen Verkehrsziele im Raum Wien und bei Wiener Neustadt sowie gegen das Ölgebiet Zistersdorf.

1970: Die Botschafter der vier Großmächte beginnen nach 16-jähriger Pause in Berlin Vierergespräche über den Status von Berlin.

1970: Die Außenminister der islamischen Länder beschließen beim Jordantreffen, ein ständiges Sekretariat einzurichten.

1975: In einem in Wien unterzeichneten Konsularvertrag mit der DDR anerkennt Österreich als erstes westliches Land die DDR-Staatsbürgerschaft.

1985: Der Film "Amadeus" von Miloš Forman wird in Los Angeles mit acht "Oscars" ausgezeichnet.

1990: In Litauen besetzen sowjetische Soldaten das Gebäude der Kommunistischen Partei der abtrünnigen Sowjetrepublik.

1995: Das Schengener Abkommen, das die Abschaffung der Personenkontrollen an den Grenzen vorsieht, tritt in Kraft. Es gilt in Deutschland, Frankreich, den Benelux-Staaten, Spanien und Portugal.

2000: Wladimir Putin wird als Nachfolger von Boris Jelzin zum Präsidenten Russlands gewählt.

2000: In Genf trifft US-Präsident Bill Clinton mit dem syrischen Staatschef Hafez Assad zusammen. Die Gespräche verlaufen erfolglos, weil Syrien die bedingungslose Räumung der besetzten Golan-Höhen durch Israel verlangt.

2000: Bei den Tiroler Arbeiterkammerwahlen erringt die Liste FCG/ÖAAB unter Fritz Dinkhauser einen Erdrutschsieg.

2015: Saudi-Arabien greift militärisch in den blutigen Konflikt im Jemen ein. Saudische Kampfjets bombardieren Stellungen der schiitischen Houthi-Rebellen. An dem Einsatz beteiligten sich mehrere Länder. Laut Riad geht es darum, die legitime Regierung von Präsident Abd-Rabbu Mansour Hadi zu schützen und zu verteidigen.



Geburtstage: Viktor E. Frankl, öst. Psychotherapeut und Neurologe (1905-1997); André Cluytens, belg.-franz. Dirigent (1905-1967); Pierre Boulez, frz. Komponist und Dirigent (1925-2016); Liselotte Maikl, öst. Sängerin (1925-2014); Reinhold Bilgeri, öst. Sänger (1950); Martin Short, kan. Schauspieler/Entertainer (1950); Keira Knightley, britische Schauspielerin (1985).

Todestage: Luise Otto-Peters, dt. Publizistin (1819-1895); David Lloyd George, brit. Staatsmann (1863-1945); Hugo Bettauer, öst. Schriftsteller ("Stadt ohne Juden") (1872-1925); Noël Coward, engl. Dramatiker (1899-1965); Michael Zacherl, öst. Chemiker (1905-1990); Leonard James Callaghan, bit. Premier 1976-79 (1912-2005); Karl Moik, öst. Entertainer, TV-Moderator für Volksmusik ("Musikantenstadl") (1938-2015).

Namenstage: Ludger, Leodogar, Emanuel, Larissa, Kastulus, Vera, Ortrun, Ortwin, Irenäus, Theodor.

Quelle: SN