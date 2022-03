26. März 1977: Der Skiweltcup 1976/77 ist beendet, Österreich mit 1.998 Punkten in der Nationenwertung an erster Stelle.

Unter Samstag, 26. März, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

752: Stephan II. wird zum Papst gewählt. Er handelt mit dem Langobarden-König Aistulf einen 40-jährigen Waffenstillstand aus.

1027: Konrad II., Gründer der Salier-Dynastie, wird in Rom von Papst Johannes XIX. zum Kaiser gekrönt. Er ist der Nachfolger des kinderlosen Ottonen Heinrich II.

1072: Papst Alexander II. bestätigt die Regel des Kamaldulenser-Eremitenordens.

1627: Der Bauernführer Achaz Wiellinger wird in Linz hingerichtet.

1812: Bei einem Erdbeben in Caracas in Venezuela kommen 20.000 Menschen ums Leben.

1922: In Frankfurt am Main wird die Oper "Sancta Susanna" des 26 Jahre alten Paul Hindemith uraufgeführt.

1937: In Berlin wird der Film "Der Mann, von dem man spricht" mit Heinz Rühmann, Theo Lingen und Hans Moser uraufgeführt.

1942: Im Deutschen Reich wird die Verordnung über die Kennzeichnung jüdischer Wohnungen kundgemacht.

1947: Der Nationalrat beschließt die Verstaatlichung der Elektrizitätswirtschaft.

1947: George Kennan formuliert in der US-Zeitschrift "Foreign Affairs" die Politik des "Containment" (Eindämmung des Kommunismus) als Grundlage westlicher Außenpolitik.

1952: In München wird das Schauspiel "Die Ehe des Herrn Mississippi" von Friedrich Dürrenmatt uraufgeführt.

1967: Papst Paul VI. veröffentlicht seine Sozialenzyklika "Populorum progressio" gegen Hunger und Unwissenheit in der Welt.

1972: Großbritannien und Malta unterzeichnen ein neues Stützpunktabkommen.

1977: Der Skiweltcup 1976/77 ist beendet, Österreich mit 1.998 Punkten in der Nationenwertung an erster Stelle.

1982: Der italienische Automobilhersteller Alfa Romeo gibt die Entlassung von 14.000 Beschäftigten innerhalb von zwei Jahren bekannt.

1987: Unterzeichnung des Abkommens zwischen Portugal und der Volksrepublik China über die Übergabe des portugiesischen Territoriums Macau an die Volksrepublik China am 20.12.1999.

1992: Der britische Prinz Andrew, Herzog von York, zweiter Sohn von Königin Elizabeth II., und seine Frau Sarah Ferguson ("Fergie") geben ihre Trennung bekannt.

2007: Für Investitionen in Straße und Schiene wird von der Bundesregierung ein Budget von rund 11 Mrd. Euro für die kommenden vier Jahre beschlossen. Für die ÖBB sind bis 2010 6,4 Mrd. Euro vorgesehen, für die Asfinag 4,6 Mrd.

2007: Im BAWAG-Schadenersatzprozess, den der ÖGB gegen die Ex-Bank-Chefs Elsner und Zwettler, vier weitere Vorstände, den ehemaligen BAWAG-Aufsichtsrats-Chef und ÖGB-Finanzreferenten Weninger sowie Ex-ÖGB-Chef Verzetnitsch angestrengt hat, entscheidet das Wiener Handelsgericht, das Verfahren "vorerst zu schließen". Im August wird die Schadenersatzklage abgewiesen. Der ÖGB geht im September in Berufung.



Geburtstage: Hugo Bernatzik, öst. Forschungsreisender und Völkerkundler (1897-1953); Wenzel Lüdecke, dt. Filmproduzent (1917-1989); Joannis Avramidis, öst. Bildhauer griech. Herkunft (1922-2016); Jürgen Goslar, dt. Filmregisseur (1927-2021); Erica Jong, US-Schriftstellerin (1942); Didier Pironi, frz. Rennfahrer (1952-1987); Peter Schöttel, ehem. öst. Fußballer; seit 2017 ÖFB-Sportdirektor (1967).

Todestage: Ludwig van Beethoven, dt. Komponist (1770-1827); Walt Whitman, US-Dichter (1819-1892); Cecil Rhodes, brit. Unternehmer und Kolonialpolitiker (1853-1902); Édouard Herriot, frz. Staatsmann (1872-1957); Felix Lederer, dt. Musiker (1877-1957); Georg Muche, dt. Maler (1895-1987); Max Ophüls (eigentl. Max Oppenheimer), dt.-frz. Regisseur und Filmautor (1902-1957); Eugen Jochum, dt. Dirigent (1902-1987).

Namenstage: Ludger, Leodogar, Emanuel, Larissa, Kastulus, Vera, Ortrun, Ortwin, Irenäus, Theodor.