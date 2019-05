Unter Sonntag, 26. Mai, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1824: Der Chemiker Justus Liebig erhält im Alter von 21 Jahren eine Professur an der Universität Gießen. Mit der Entwicklung von Mineraldüngern zur Produktionssteigerung revolutioniert er die Landwirtschaft.

1849: Die Könige von Preußen, Sachsen und Hannover gehen das Dreikönigsbündnis (bis Okt. 1849) mit dem Ziel eines kleindeutschen Bundesstaates unter Führung Preußens ein.

1934: Von Friedrichshafen am Bodensee startet das deutsche Luftschiff "Graf Zeppelin" zu seinem ersten Südamerikaflug. Es landet drei Tage später in Rio de Janeiro.

1939: Offizielles Ende des Spanischen Bürgerkrieges, der am 16. Juli 1936 mit der Rebellion von General Franco gegen die legale republikanische Regierung begonnen hatte.

1964: Die Staatsoberhäupter Frankreichs, der BRD und Luxemburgs eröffnen den 217 Kilometer langen Mosel-Schifffahrtsweg von Thionville nach Koblenz.

1979: Israel gibt den Sinai-Hauptort El Arish an Ägypten zurück.

1984: In Rumänien wird der Donau-Schwarzmeer-Kanal von Staatschef Nicolae Ceausescu feierlich eröffnet.

2004: Kärntens Landeshauptmann Jörg Haider (FPÖ) wirft dem SPÖ-Spitzenkandidaten für die Europawahlen, Hannes Swoboda, "Landesverrat" in der Zeit der Sanktionen der EU-14 vor und fordert den Entzug dessen aktiven und passiven Wahlrechts.

2014: Die ÖVP bleibt bei der EU-Wahl mit 27 Prozent trotz leichter Verluste Nummer eins. Die SPÖ folgt mit 24,1 Prozent auf Platz zwei, die Freiheitlichen scheitern bei deutlichen Gewinnen knapp an der 20-Prozent-Markte (19,7). Stark schneiden auch die Grünen ab (14,5), die NEOS bleiben mit 8,1 Prozent unter den Umfragewerten, bringen aber schon beim ersten Antritt mit Angelika Mlinar eine Abgeordnete ins EU-Parlament. Das BZÖ (0,5 Prozent) schafft es diesmal nicht mehr, ein Mandat zu erobern.



Geburtstage: Gustav Stratil-Sauer, öst. Geograph (1894-1975); Alfons Dalma, öst. Journalist (1919-1999); Rubén González, kuban. Pianist (1919-2003); Jeremy Corbyn, brit. Politiker (1949); Pam Grier, US-amerik. Schauspielerin (1949); Erich Hackl, öst. Schriftsteller (1954); Lenny Kravitz, US-Rockmusiker (1964).

Todestage: Charles Sealsfield, öst. Schriftsteller (1793-1864); Franz Pfemfert, dt. Schriftsteller (1879-1954); Allan Haines Lockheed, US-Industrieller und Flugzeugkonstrukteur (1889-1969); Paul Sacher, schwz. Dirigent (1906-1999).

Namenstage: Philipp, Alwine, Eduard, Regintrud, Augustin, Marianne, Alwin, Godo, Johannes Nepomuk, Andreas, Anna.

Quelle: SN