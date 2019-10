Unter Samstag, 26. Oktober, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1909: Ermordung des japanischen Prinzen Ito durch koreanische Fanatiker. (1910 wird Korea japanische Kolonie).

1939: Prälat Josef Tiso wird Chef des in deutschen Diensten stehenden slowakischen Marionettenregimes.

1964: Bauarbeiter demonstrieren vor der SPÖ-Zentrale in der Wiener Löwelstraße aus Solidarität mit dem Ex-Innenminister und früheren ÖGB-Präsidenten Franz Olah.

1979: Der südkoreanische Diktator Park Chung Hee fällt im Gebäude des Geheimdienstes in Seoul einem Attentat zum Opfer.

1979: Eröffnung des ersten US-Gastspiels der Wiener Staatsoper im Kennedy-Center in Washington.

1984: In Loma Linda in Kalifornien wird einem 14-jährigen Mädchen mit einer nicht funktionsfähigen linken Herzkammer ein Pavianherz eingepflanzt. Das Mädchen stirbt drei Wochen später.

2009: Der Prozess gegen den früheren bosnisch-serbischen Präsidenten Radovan Karadžic vor dem UNO-Kriegsverbrechertribunal wird kurz nach Beginn der Verhandlung vertagt. Der Angeklagte erscheint zum Prozessauftakt nicht im Gerichtssaal.



Geburtstage: Oskar Strnad, öst. Designer und Architekt (1879-1935); Eugène Ionesco, franz.-rumän. Dramatiker (1909-1994); Jackie Coogan, US-Schauspieler (1914-1984); John Masters, brit. Schriftsteller (1914-1983); Mohammed Reza Pahlevi, Ex-Schah des Iran (1919-1980); Jacques Loussier, franz. Komponist/Pianist (1934-2019); Ulrich Plenzdorf, dt. Schriftsteller (1934-2007); Peter Marginter, öst. Schriftsteller (1934-2008).

Todestage: Peter Cornelius, dt. Komponist (1824-1874); Agnes Miegel, dt. Schriftstellerin (1879-1964); Gustav Seitz, dt. Bildhauer (1906-1969); Park Chung Hee, südkor. Staatspräs. 1963-1979 (1917-1979); Rudolfine Muhr, öst. Gewerkschafterin (1900-1984); Rex Gildo, dt. Schlagersänger (1936-1999).

Namenstage: Wigand, Sigisbald, Bernhard, Evarist, Witta, Albuin, Amanda.



Quelle: SN