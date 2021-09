Unter Sonntag, 26. September, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1806: König Friedrich Wilhelm III. von Preußen fordert Frankreich ultimativ auf, die besetzten rechtsrheinischen deutschen Gebiete zu räumen. Napoleon lässt das Ultimatum unbeantwortet.

1916: Beginn der Schlacht von Hermannstadt, in der die Rumänen bis 28. September von den Mittelmächten entscheidend geschlagen werden.

1926: An der Hamburger Staatsoper wird das neue Bühnenhaus mit Richard Wagners "Meistersingern von Nürnberg" eröffnet.

1971: An der Autobahn bei Freiburg kommt es zu einem Schusswechsel zwischen Polizisten und Terroristen.

1971: Mit Beginn des Winterfahrplans nimmt die Deutsche Bundesbahn den Intercity-Verkehr zwischen 35 Großstädten auf.

1986: Die nach der Katastrophe von Tschernobyl einberufene dreitägige Sonderkonferenz der Internationalen Atomenergie-Organisation (IAEO) in Wien endet mit einer Konvention für ein grenzüberschreitendes Frühwarnsystem bei Reaktorunfällen.

1991: Die Regierung El Salvadors und die linksgerichtete Guerillabewegung unterzeichnen ein Friedensabkommen, das den zehnjährigen Bürgerkrieg beenden soll.

1991: In der Sonorawüste in Arizona wird das Forschungslabor "Biosphere II", in dem das Ökosystem der Erde nachgebildet wird, von acht Wissenschaftern bezogen. Damit will man die Bedingungen für einen Mars-Flug oder einen längeren Aufenthalt auf dem Mond erkunden.

1996: Nach der Öffnung eines Tunnels unter dem Tempelberg in Jerusalem kommt es zu bewaffneten Zusammenstößen zwischen Israelis und Palästinensern - über 50 Menschen sterben.

1996: Der Liedermacher Konstantin Wecker bekommt in München zweieinhalb Jahre Haft aufgebrummt - wegen Drogenbesitzes.

2001: Die NATO einigt sich mit der mazedonischen Regierung auf die Entsendung einer internationalen Schutztruppe (Operation "Amber Fox").



Geburtstage: Archibald Vivian Hill, brit. Physiologe; Nobelpreis 1922 (1886-1977); Charles Münch, frz. Dirigent (1891-1968); Felix Gamillscheg, öst. Journalist (1921-2013); Cyprian Ekwensi, nigerian. Schriftsteller (1921-2007); Gisela Peltzer, dt. Schauspielerin (1926); Manfred Mayrhofer, öst. Philosoph und Indogermanist (1926-2011); Winnie Mandela, südafrikan. Politikerin (nach anderen Angaben 1934; 1936-2018); Vadim Glowna, dt. Schauspieler/Regisseur (1941-2012); Linda Hamilton, US-Schauspielerin (1956); Michael Ballack, dt. Ex-Fußballer (1976); Serena Williams, US-Tennisspielerin (1981).

Todestage: Leopold Ruzicka, kroat.-schweiz. Chemiker, Nobelpreis 1939 (1887-1976); Franz Hagenauer, öst. Bildhauer (1906-1986); Billy Vaughn, US-Orchesterleiter (1919-1991); Helmut Schreiner, öst. Politiker (1942-2001).

Namenstage: Kosmas, Damian, Zyprian, Meinhard, Eugenie, Egmont, Justina, Cosima, René, Maria, Victoria.