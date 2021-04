Unter Dienstag, 27. April, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1521: Der portugiesische Weltumsegler Fernão de Magalhães (Magellan) wird auf den Philippinen von Einheimischen getötet.

1746: Die Anhänger des Thronprätendenten Karl Eduard Stuart ("Bonny Prince Charlie"), des Enkels des 1689 vertriebenen Königs Jakob II., werden bei Culloden Moor nahe Inverness von britischen Truppen besiegt. Damit scheitert der letzte Versuch des Hauses Stuart, den Thron zurückzuerobern.

1941: In Athen wird die Hakenkreuzfahne von deutschen Besatzungssoldaten auf der Akropolis gehisst. Deutsche Fallschirmtruppen besetzen Korinth. Bulgarische Truppen marschieren in Mazedonien ein.

1946: Der von der nazideutschen Besatzungsmacht im Nürnberger Burgbergbunker gelagerte Krakauer Marienaltar von Veit Stoß (gestorben 1533) wird nach Krakau zurückgebracht.

1956: Der amerikanische Boxweltmeister Rocky Marciano erklärt ungeschlagen seinen Rücktritt.

1961: Das britische Protektorat Sierra Leone in Westafrika wird unabhängig (1971 Republik).

1966: Als erster führender UdSSR-Vertreter besucht Außenminister Andrej Gromyko den Vatikan und wird von Papst Paul VI. empfangen.

1991: Silvius Magnago gibt auf dem Parteitag in Meran die Führung der Südtiroler Volkspartei (SVP) nach 34 Jahren ab. Sein Nachfolger wird Roland Riz.



Geburtstage: Karl Emanuel III. von Savoyen, König von Sardinien (1701-1773); Samuel F. B. Morse, US-Erfinder (1791-1872); Penco Slavejkov, bulgar. Dichter (1866-1912); Wallace Carothers, US-Chemiker/Erfinder d. Polyamidfaser (Nylon) (1896-1937); Philipp Georg Zeska, öst. Schauspieler/Regisseur/Schriftsteller (1896-1977); Hans-Joachim Kulenkampff, dt. Schauspieler und Showmaster (1921-1998); Erwin Ringel, öst. Neurologe/Psychiater (1921-1994); Igor Oistrach, sowjet. Violinvirtuose (1931); Margarethe Krieger, dt. Grafikerin (1936-2010); Erich Farthofer, öst. Politiker (1951); Viviane Reding, lux. Politikerin und Journalistin (1951); Sally Hawkins, brit. Theater- und Filmschauspielerin (1976); Lara Gut-Behrami, schweiz. Skirennläuferin (1991).

Todestage: Fernão de Magalhães (Magellan), portug. Seefahrer in span. Diensten (um 1480-1521); Jan van Goyen, niederld. Maler (1596-1656); Ludwig August Benedek, öst. General (1804-1881); Rudolf Schulten, dt. (Kern-)Physiker (1923-1996); Gabriele Sima, öst. Opernsängerin (1955-2016).

Namenstage: Petrus, Marianne, Zita, Anastasius, Lauthilde, Peregrinus, Tutilo, Floribert, Lorenz, Martin.