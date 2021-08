Unter Freitag, 27. August, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1526: Der Reichstag zu Speyer beschließt, dass jeder Reichsstand "so leben, regieren und sich halten solle, wie er es gegen Gott und kaiserliche Majestät hoffe und vertraue verantworten zu können".

1626: Tilly besiegt Christian IV. von Dänemark bei Lutter am Barenberge (Niedersachsen).

1776: Washington verliert mit 10.000 Mann die Schlacht von Long Island und muss New York räumen.

1856: In der britischen Kolonie Victoria in Australien finden erstmals Parlamentswahlen mit verdeckten Stimmzetteln statt.

1896: Der kürzeste "reguläre" Krieg findet zwischen Großbritannien und Sansibar statt. Er dauerte 38 Minuten.

1916: Rumänien erklärt Österreich-Ungarn den Krieg und rückt in Siebenbürgen ein. In der Folge treten das Deutsche Reich, Bulgarien und das Osmanische Reich in den Krieg mit Rumänien ein.

1931: F.W. Murnaus letzter Film, "Tabu", den der tödlich verunglückte Regisseur in der Südsee gedreht hatte, erlebt in Berlin seine deutsche Uraufführung.

1941: Der Chef der Sicherheitspolizei ordnet an, das "sämtliche ketzerischen Pfaffen, deutschfeindliche Tschechen und Polen sowie Kommunisten und ähnliches Gesindel grundsätzlich auf längere Zeit einem Konzentrationslager zugeführt werden sollen".

1966: Francis Chichester startet in Plymouth mit seiner Jacht "Gipsy Moth IV" zu seiner Weltumseglung.

1986: Der Nürnberger SPD-Parteitag stimmt dem von einer Kommission des Ex-Ministers Volker Hauff vorgelegten Plan über einen Ausstieg aus der Kernenergie innerhalb von zehn Jahren zu.

1991: Moldawien erklärt seine Unabhängigkeit.

1991: Serbien verlangt Grenzkorrekturen für den Fall, dass Kroatien aus dem jugoslawischen Staatsverband ausscheidet.

1991: Deutschland und die drei baltischen Republiken beschließen die Wiederaufnahme diplomatischer Beziehungen.

2001: Der Chef der radikalen "Volksfront für die Befreiung Palästinas" (PFLP), Abu Ali Mustafa, wird in Ramallah von der israelischen Armee durch Raketenbeschuss "gezielt getötet".



Geburtstage: Theodore Dreiser, US-Schriftsteller (1871-1945); Roman Opałka, frz.-poln. Konzeptkünstler (1931-2011); Hans Scheibner, dt. Satiriker/Kabarettist (1936); Lien Chan, chin. Politiker (1936); Tom Ford, US-Modedesigner und Filmregisseur (1961); Leonardo Adrian Rodríguez, arg. Fußballer (1966); Carlos Moyá, ehem. span. Tennisspieler (1976); Mark Webber, austral. Ex-Formel 1-Fahrer (1976); Sebastian Kurz, öst. Politiker (Bundeskanzler) (1986).

Todestage: Josquin des Prez, franko-flämischer Komponist (1440-1521); Tizian, ital. Maler (um 1477-1576); Teddy Stauffer, schweiz. Bandleader (1909-1991); Bert Fortell, öst. Schauspieler (1924-1996); Nikolaus Fheodoroff, öst. Komponist (1931-2011).

Namenstage: Monika, Gebhard, Cäsarius, Josef, Agnes, Amadeus, Rufus, Werenfried.