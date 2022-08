27. August 1982: Die Schweizer Holding des Gastronomiekonzerns Wienerwald meldet den Vergleich an, die deutsche Wienerwald folgt am 30. Oktober.

Unter Samstag, 27. August, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1902: Führende Vertreter der deutschen Industrie lehnen eine Begrenzung der täglichen Arbeitszeit von Frauen auf zehn Stunden als "wenig sinnvoll" ab.

1907: Portugiesische Kolonialtruppen schlagen einen Aufstand bei Rocadas (im heutigen Angola) blutig nieder.

1917: In Petrograd ordnet das russische Kriegsministerium mit sofortiger Wirksamkeit die Entlassung bolschewistischer Offiziere an.

1937: Von Berlin aus wird ein Fernsehbild nach München und zurück übertragen, eine Verbindung nach Leipzig wird hinzugeschaltet.

1942: Sowjettruppen beginnen mit ihrer "Leningrader"- und "Wolchow-Front" einen Zangenangriff auf den Flaschenhals Schlüsselburg.

1952: Im Luxemburger Stadthaus werden die deutsch-israelischen Verhandlungen über die deutsche Wiedergutmachung abgeschlossen.

1962: Die USA starten ihre erste interplanetare Raumsonde: Mariner-2 passiert nach 109 Tagen die Venus.

1982: Die Schweizer Holding des Gastronomiekonzerns Wienerwald meldet den Vergleich an, die deutsche Wienerwald folgt am 30. Oktober.

1992: Das von den USA und ihren Golfkriegs-Verbündeten verhängte Flugverbot für irakische Militärmaschinen im Südirak (Schutzzone für die schiitische Bevölkerung südlich des 32. Breitengrades) tritt in Kraft.

1992: Die Illustrierte "Quick" erscheint zum letzten Mal.



Geburtstage: Charles S. Rolls, US-Autopionier (1877-1910); Hubert Marischka, öst. Regisseur, Schauspieler und Verleger (1882-1959); Floridus Helmut Röhrig, öst. Kirchenhistoriker, Bibliothekar, Archivar und kath. Theologe; Augustiner-Chorherr (1927-2014); Lady Antonia Fraser, brit. Schriftsteller (1932); Alice Coltrane, US-Jazzmusikerin (1937-2007); Bernhard Langer, dt. Golfspieler (1957); Sarah Wiener, öst. Fernsehköchin, Unternehmerin und Restaurantbesitzerin (1962).

Todestage: Herman Potočnik, öst. Raumfahrt- und Raketentechniker (1892-1929); Georges Neveux, frz. Dramatiker (1900-1982); Eduard Heilingsetzer, öst. Politiker (1905-1997); Jane Tilden (eigtl. Marianne Tuch), öst. Schauspielerin (1910-2002).

Namenstage: Monika, Gebhard, Cäsarius, Josef, Agnes, Amadeus, Rufus, Werenfried.