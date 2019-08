Unter Dienstag, 27. August, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1689: Im Vertrag von Nertschinsk vereinbaren Russland und China, dass der Fluss Amur die Grenze zwischen den beiden Mächten bildet. Es ist das erste Abkommen, das der chinesische Kaiserhof mit einem europäischen Staat schließt.

1839: Im Leopoldstädter Theater wird erstmals ein Stück von Nestroy aufgeführt: "Zampa, der Tagdieb".

1849: Österreich lehnt die Pläne Preußens ab, eine deutsche Union unter Ausschluss Österreichs zu schaffen.

1859: Bei Titusville in Pennsylvania/USA wird Öl gefunden, damit beginnt die Entwicklung der Petroleumindustrie.

1919: Mit der Entwaffnung des Volkswehrbataillons 41 verlieren die österreichischen Kommunisten ihren militärischen Arm. Damit ist der Versuch, in Wien eine Räterepublik zu errichten, endgültig gescheitert.

1929: Der deutsche Reichsaußenminister Stresemann erleidet nach Verhandlungen in Den Haag einen Kollaps, von dem er sich bis zu seinem Tod am 3. Oktober nicht mehr erholt.

1939: In Rostock startet das erste Strahlturbinenflugzeug der Welt, die Heinkel He-178, zu einem achtminütigen Testflug. Erfinder des ersten einsatzfähigen Düsentriebwerks war Hans-Joachim Pabst von Ohain.

1939: In Deutschland wird für Fleisch, Fett, Seife und Schuhwaren sowie Hausbrandkohle die Bezugsscheinpflicht eingeführt.

1954: In der südafrikanischen Kap-Provinz treten verschärfte Rassentrennungsmaßnahmen in Kraft. Nichtweiße dürfen nicht dieselben öffentlichen Verkehrsmittel und Strandbäder wie Weiße benützen.

1979: Louis Mountbatten, der letzte britische Vizekönig von Indien und Onkel von Prinz Philip, fällt bei einer Bootsfahrt einem Attentat irischer Terroristen zum Opfer.

1989: Eine amerikanische Schatzsucherfirma gibt die Bergung eines Goldfundes im Wert von rund 15 Milliarden Schilling bekannt. Der Schatz wird aus dem Wrack des Goldgräberschiffs "Central America" gehoben, das 1857 bei einem Hurrikan vor der Küste von South Carolina gesunken war.

1994: Nach einem Bericht aus dem Iran will sich der 105-jährige Mohammed Ismail Bahrami nach 75 Jahren Ehe von seiner Frau (100) scheiden lassen.

1999: Die schwere Erdbebenkatastrophe in der Türkei mit bis zu 20.000 Toten löst auch im benachbarten Griechenland eine Welle der Hilfsbereitschaft aus. Nach Angaben der türkischen Behörden wurden fast 600.000 Menschen obdachlos.

1999: Mit Unterstützungserklärungen von drei FPÖ-Abgeordneten gelingt es dem Wiener Bauunternehmer Richard Lugner und seiner Frau, ihre Liste "DU" für die Nationalratswahlen registrieren zu lassen.

2009: Nach 18 Jahren taucht eine Amerikanerin, die als Elfjährige in Kalifornien entführt worden war, wieder auf. Die 29 Jahre alte Jaycee Lee Dugard meldet sich bei einer Polizeistation. Als mutmaßlicher Entführer wird der 58-jährige Phillip Garrido verhaftet, der mit seiner Frau für das Kidnapping verantwortlich gewesen sein soll. Er dürfte Dugard in seinem Hinterhof gefangen gehalten und immer wieder vergewaltigt haben. Er ist Vater der beiden elf- und 15-jährigen Töchter Dugards.



Geburtstage: Carl Bosch, dt. Chemiker, NP (1874-1940); Lester Young, US-Jazzmusiker (1909-1959); Heidi Kabel, dt. Schauspielerin (1914-2010); Derek Warwick, brit. Automobilrennfahrer (1954); Gerhard Berger, öst. ehem. Formel-1-Pilot (1959).

Todestage: Francisco de Zurbarán, span. Maler (1598-1664); Eugen Ritter von Böhm-Bawerk, öst. Nationalökonom (1851-1914); Louis Botha, erster Premierminister von Südafrika (1862-1919); Louis Earl Mountbatten of Burma, brit. Großadmiral, letzter Vizekönig von Indien (1900-1979); Erika Mann, dt./schweiz. Schriftstellerin (1905-1969); Charles W. Thayer, US-Schriftsteller (1910-1969).

Namenstage: Monika, Gebhard, Cäsarius, Josef, Agnes, Amadeus, Rufus, Werenfried.

