Unter Donnerstag, 27. August, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1945: Die amerikanische Militärregierung in Deutschland erklärt die Ausmerzung des Nazismus zur wichtigsten Aufgabe. Frühere aktive Nazis und überzeugte Hitler-Anhänger im Staatsdienst seien automatisch zu suspendieren. In der US-Besatzungszone werden Parteien auf Kreisebene zugelassen.

1970: Das libanesische Parlament wählt im dritten Wahlgang überraschend den konservativen Maroniten Suleiman Frangieh (Frandschieh) zum Staatspräsidenten. Auf ihn entfallen 50 Stimmen, auf den Regierungskandidaten Elias Sarkis 49.

1985: In Nigeria wird Staatschef General Mohammed Buhari durch einen Staatstreich gestürzt, neuer starker Mann wird General Babangida.

1985: Die US-Raumfähre "Discovery" startet im dritten Anlauf mit fünf Mann zu einem einwöchigem Flug, u.a. werden mehrere Fernmeldesatelliten im Weltraum erfolgreich repariert.

1990: Das US-Außenministerium ordnet die Ausweisung eines Großteils des irakischen Botschaftspersonals an.

2000: Ein Kabelbrand zerstört das Innere des 540 Meter hohen Moskauer Fernsehturms. Drei Menschen kommen bei dem Unfall ums Leben.

2005: Der militärische Untergrundführer der Palästinenser-Organisation Hamas, Mohammed Deif, kündigt die Fortsetzung des bewaffneten Kampfes gegen Israel an. Der israelische Rückzug aus dem Gaza-Streifen sei mit Waffengewalt erzwungen worden, so Deif.

2015: Flüchtlingstragödie furchtbaren Ausmaßes: In einem Kühl-Lkw auf der Ostautobahn (A4) bei Parndorf (Bezirk Neusiedl am See) werden die Leichen von 71 Migranten - 59 Männer, acht Frauen und vier Kinder - entdeckt, die bereits am Vortag in dem Fahrzeug erstickt sind. In der Folge werden sechs Verdächtige in Ungarn und Bulgarien festgenommen. Das Strafverfahren wird in Ungarn stattfinden, da die Flüchtlinge mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auf dortigem Staatsgebiet ums Leben gekommen sind. Fünf mutmaßliche Mitglieder des Schlepperrings befinden sich in Ungarn in Untersuchungshaft. Der Haftbefehl für einen weiteren Verdächtigen, der in Bulgarien in Übergabehaft saß, ist widerrufen worden.



Geburtstage: Alessandro Farnese, ital. Herzog (1545-1592); Johann Georg Hamann, dt. Philosoph (1730-1788); Georg Wilhelm Friedrich Hegel, dt. Philosoph (1770-1831); Armado Nervo, mexikan. Dichter (1870-1919); Arnold Pressburger, öst.-dt. Regisseur und Filmproduzent; 1918 Mitbegründer der neuen "Sascha-Filmindustrie AG" (1885-1951); Georg Wilhelm Pabst, öst. Filmregisseur (1885-1967); Man Ray, US-Fotograph und Maler (1890-1967); Andras Alföldi, ungar. Historiker (1895-1981); Guillermo de Torre, span. Autor/Kritiker (1900-1971); Max Weiler, öst. Maler (1910-2001); Morman Foster Ramsey, US-Atomphysiker; NP 1989 (1915-2011); Leopoldo Pirelli, ital. Unternehmer (1925-2007); Marianne Sägebrecht, dt. Schauspielerin (1945).

Todestage: Lope de Vega, span. Dichter (1562-1635); Le Corbusier (eigtl. Charles Édouard Jeanneret), frz.-schweiz. Architekt/Maler (1887-1965); Haile Selassie I., Kaiser von Äthiopien (1892-1975); Andrea Cascella, ital. Bildhauer (1920-1990).

Namenstage: Monika, Gebhard, Cäsarius, Josef, Agnes, Amadeus, Rufus, Werenfried.

Quelle: SN