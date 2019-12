Unter Freitag, 27. Dezember, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1904: Uraufführung des Schauspiels "Peter Pan oder das Märchen vom Buben, der nicht groß werden wollte" von James Barrie in London (nach anderen Angaben 28. 12.).

1919: In der Sowjetunion wird ein Dekret über die Abschaffung des Analphabetentums erlassen.

1934: Schah Reza Pahlevi von Persien ändert den offiziellen Namen seines Reiches in "Iran" (Land der Arier).

1949: Die Niederlande verzichten offiziell auf die Souveränität über Indonesien.

1979: Sowjetische Truppen marschieren in Afghanistan ein. Staatschef Hafizullah Amin kommt unter ungeklärten Umständen ums Leben, neuer Präsident wird Babrak Karmal.

1984: Mithilfe eines Satelliten des Max-Planck-Instituts in Garching bei München wird in 110.000 km Höhe der erste sichtbare künstliche Komet erzeugt. Über dem Ostpazifik werden 1,5 kg Barium gezündet. Die Explosionswolke leuchtet wie der Schweif eines Kometen. Die Bewegung des Dampfes soll Aufschluss über das Magnetfeld der Erde und den einströmenden Sonnenwind geben.

1999: Nach erfolgreicher Reparatur des Weltraumteleskops "Hubble" landet die amerikanische Raumfähre "Discovery" in Cape Canaveral.



Geburtstage: Jakob Bernoulli, schweiz. Mathematiker/Phys. (1654-1705); Tito Schipa, ital. Opernsänger (1889-1965); Laco Novomeský, slowak. Schriftsteller (1904-1976); Henryk Jabłonski, poln. Historiker und Politiker, Staatspräsident (1909-2003); Giuseppe Berto, ital. Schriftsteller (1914-1978).

Todestage: Eugène Louis Martin, schwz. Maler (1880-1954); Kurt Jaggberg, öst. Schauspieler/Reg./Autor (1922-1999); Hafizullah Amin, afghan. Staatspräsident (1929-1979); Pierre Clémenti, frz. Schauspieler (1942-1999).

Namenstage: Johannes, Fabiola, Hugo, Rüdiger, Theodorus, Christina, Theophanes, Stephanus, Walto.



Quelle: SN