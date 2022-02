Unter Sonntag, 27. Februar, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1867: Österreichisch-ungarischer "Ausgleich": Nach 18-jähriger Unterbrechung wird der ungarische Reichstag wieder hergestellt. Er hatte 1849 in Debrecen den Thronverlust der Habsburger beschlossen, die den Aufstand mithilfe russischer Truppen blutig niederschlugen.

1892: Beginn des Baus der französischen Eisenbahnlinie von Dschibuti nach Addis Abeba mit Zustimmung des äthiopischen Kaisers Menelik II.

1897: In Paris findet erstmals eine Trauung statt, nach der die Neuvermählten in einem Auto wegfahren.

1932: Der britische Physiker James Chadwick entdeckt das Neutron, das dritte, elektrisch neutrale Elementarteilchen neben den negativen Elektronen und positiven Protonen. Die Neutronen dienen zur Kernspaltung und zur Auslösung der Kettenreaktion bei Atombombenexplosionen.

1967: Die Eiskunstlauf-WM in Wien beginnt - Ergebnis Herren: 1. Emmerich Danzer, 2. Wolfgang Schwarz.

1982: Der ORF sendet in FS2 probeweise Vor- und Spätabendprogramme im 3-D-Verfahren (bis 8. März).

1992: Der wegen Mordes an mehreren Prostituierten international gesuchte Österreicher Jack Unterweger wird in Florida verhaftet. Nachdem er zu lebenslanger Haft verurteilt wird, erhängt sich der "Häf'n-Literat" am 29. Juni 1994 in seiner Gefängniszelle.

1997: Die Wiener Philharmoniker beschließen, erstmals Frauen aufzunehmen. Als erste profitiert die Harfenistin Anna Lelkes, die seit 1974 im Staatsopernorchester spielt, vom Sinneswandel des - ehemaligen - Männervereins.

2007: Ein 40-jähriger Wiener hält in einer BAWAG-Filiale in der Mariahilfer Straße mit einer Pistolenattrappe sechs Bankangestellte stundenlang als Geiseln fest. Ende Oktober wird er rechtskräftig zu sechs Jahren Haft verurteilt.

2012: In der Hauptstadt Sanaa findet die formelle Amtsübergabe des zurückgetretenen Staatschefs Ali Abdallah Saleh an seinen Nachfolger Abd Rabbo Mansour Hadi statt. Nach 33 Jahren geht die Ära Saleh damit zu Ende.



Geburtstage: Carel Fabritius, niederl. Maler (1622-1654); Wilhelm Meinhold, dt. Schriftsteller (1797-1851); Henry Wadsworth Longfellow, US-Dichter (1807-1882); Marian Anderson, amer. Opernsängerin (1897-1993); John Steinbeck, US-Schriftsteller; Nobelpreis 1962 (1902-1968); Lúcio Costa, brasilian. Architekt (1902-1998); Mildred Bailey, US-Jazzsängerin (1907-1951); Lawrence Durrell, brit. Schriftsteller (1912-1990); Elizabeth Taylor, US-Schauspielerin (1932-2011); Ernst Hinterseer, öst. Ex-Skirennfahrer (1932); Peter Hamm, dt. Journalist (1937-2019); Gidon Kremer, russ.-dt. Geiger lettischer Herkunft (1947); Adrian Smith, brit. Rockmusiker ("Iron Maiden") (1957).

Todestage: Alexander Porfirjewitsch Borodin, russ. Komponist (1833-1887); Heinrich Maria Ledig-Rowohlt, dt. Verleger (1908-1992).

Namenstage: Leander, Gabriel, Markward, Walburga, Baldur, Basilius, Veronika, Alexander.