1594: Als erster Repräsentant des Hauses Bourbon wird Heinrich IV. von Navarra nach seinem Übertritt zum Katholizismus zum König von Frankreich gekrönt. Mit der Ermordung seines Schwagers Heinrich III. war die Dynastie Valois erloschen.

1879: An der Johns-Hopkins-Universität in Baltimore/USA geben die Professoren Fahlberg und Remsen die Entdeckung des Saccharins bekannt.

1919: Die deutsche Nationalversammlung nimmt das Gesetz über die Schaffung der Reichswehr an.

1934: Die im Reichstagsprozess freigesprochenen bulgarischen Kommunisten Dimitroff, Popoff und Taneff werden nach Moskau abgeschoben.

1939: Großbritannien und Frankreich anerkennen die Aufständischen-Regierung von General Franco nach dessen Sieg im Spanischen Bürgerkrieg.

1964: Der Münchner Eiskunstläufer Manfred Schnelldorfer holt sich nach seinem Olympiasieg von Innsbruck in Dortmund auch den Weltmeistertitel der Herren.

1969: US-Präsident Richard Nixon besucht während seines Deutschland-Aufenthaltes Westberlin.

2009: Der Waffenlobbyist Alfons Mensdorff-Pouilly wird wegen des Verdachts der Geldwäsche festgenommen. Erst nach mehreren Wochen wird der Ehemann von Ex-Gesundheitsministerin Maria Rauch-Kallat (ÖVP) wieder aus der U-Haft entlassen.



Geburtstage: James T. Farrell, US-Schriftsteller (1904-1979); Roman Haubenstock-Ramati, israel. Komp. (1919-1994); Heimo Erbse, dt. Komponist (1924-2005); Ralph Nader, US-Autor und Politiker (1934); Antoinette Sibley, engl. Tänzerin (1939).

Todestage: Johann Georg Sulzer, schweiz. Philosoph (1720-1779); Konrad Lorenz, öst. Verhaltensforscher und Nobelpreisträger (1903-1989); Risa Gross-Dirtl, öst. Ballett-Tänzerin (1905-1989).

Namenstage: Leander, Gabriel, Markward, Walburga, Baldur, Basilius, Veronika, Alexander.

