Unter Montag, 27. Jänner, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1080: Die Wartburg in Thüringen wird erstmals urkundlich erwähnt.

1925: Die Rallye Monte Carlo mit Teilnehmern aus 15 europäischen Staaten endet mit dem Sieg des Franzosen François Repusseau auf Renault.

1945: Sowjetpanzer dringen in Beuthen ein und kommen in Pommern an Schneidemühl heran. Elbing wird eingeschlossen, im Angriff auf Königsberg erreichen die Sowjets den inneren Ring der Festung.

1945: Die sowjetische Armee befreit das nationalsozialistische Konzentrationslager Auschwitz. Sie finden dort noch 7.600 lebende Häftlinge vor, darunter 4.000 Frauen. Nach Schätzungen wurden allein in Auschwitz zwei bis drei Millionen Menschen umgebracht.

1980: Die Grenzen zwischen Israel und Ägypten werden nach dem Camp-David-Friedensabkommen offiziell geöffnet.

1990: In Warschau beginnt der letzte Parteitag der Polnischen Vereinigten Arbeiterpartei, die sich auflöst und in zwei sozialdemokratisch orientierte Parteien spaltet.

2000: Der mit der Regierungsbildung beauftragte SPÖ-Vorsitzende und amtierende Bundeskanzler Viktor Klima informiert Bundespräsident Thomas Klestil über das Scheitern der Bemühungen, ein SPÖ-Minderheitskabinett unter Einschluss von parteiunabhängigen Experten zusammenzustellen; der französische Staatspräsident Jacques Chirac drückt in einem Telefonat mit Klestil große Besorgnis über einen eventuellen Regierungseintritt der FPÖ aus.

2000: In Berlin erfolgt der symbolische Baubeginn für das Holocaust-Mahnmal in der Nähe des Brandenburger Tores.



Geburtstage: Friedrich Wilhelm von Schelling, dt. Philosoph (1775-1854); Hans Duhan, öst. Kammersänger (1890-1971); Ernst Schröder, dt. Schauspieler (1915-1994); Helmut Zacharias, dt. Jazzgeiger/Komponist (1920-2002); Markus Bittner, öst. Politiker (1920-2009); James Cromwell, US-amer. Schauspieler (1940); Reinhold Lopatka, öst. Politiker/Jurist (1960); Benjamin von Stuckrad-Barre, dt. Schriftsteller/Journalist (1975).

Todestage: Angela Merici, ital. Ordensstifterin (1474-1540); Erich Heckel, dt. Maler (1883-1970); Marietta Blau, öst. Physikerin (1894-1970); Rudolf Felmayer, öst. Lyriker (1897-1970); Jean Tardieu, frz. Schriftsteller (1904-1995); Jerome David Salinger, US-Autor (1919-2010); Friedrich Gulda, öst. Pianist/Komponist (1930-2000).

Namenstage: Angela, Elvira, Julian, Theoderich, Dietlinde, Alraune, Gerhard, Johannes, Alruna, Dietrich, Heinrich.

