27. Jänner 1983: Durchschlag des längsten Tunnels der Welt (53 Kilometer) zwischen den japanischen Inseln Honschu und Hokkaido

Unter Freitag, 27. Jänner, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

98: Nach dem Tod des römischen Kaisers Nerva besteigt dessen Adoptivsohn Trajan, Statthalter von Obergermanien, den Thron. Unter seiner bis 117 dauernden Herrschaft erreicht das Römische Reich seine größte Ausdehnung.

1343: In der Bulle "Unigenitus Dei Filius" verkürzt Papst Clemens VI. die Frist für ein kirchliches Jubeljahr mit besonderem Ablass der Sünden von 100 auf 50 Jahre.

1733: In Wien findet die Uraufführung der Oper "Sancio Panza governatore dell'isola Barattaria" des spätbarocken Komponisten Antonio Caldara statt. Kaiser Karl VI. dirigierte selbst einige Kompositionen seines Vizehofkapellmeisters.

1763: Rio de Janeiro löst Salvador da Bahia als Hauptstadt des portugiesischen Vizekönigreichs Brasilien ab.

1888: Im "Cosmos Club" in Washington findet die Gründung der "National Geographic Society" der USA statt. Sie will der Allgemeinheit geografische Kenntnisse nahebringen. Erster Präsident wird Gardiner Greene Hubbard.

1908: Der britische Astronom Philibert Jacques Melotte entdeckt einen weiteren Mond des Jupiter, der später Pasiphae genannt wird.

1908: In New York heiratet die Milliardärin Gladys Vanderbilt, Enkelin des reichsten amerikanischen Finanzmannes seiner Zeit, Cornelius Vanderbilt, den ungarischen Hocharistokraten Graf László Széchényi.

1918: Kurz nach der Unabhängigkeitserklärung bricht in Finnland der Bürgerkrieg aus, der bis Mai dauern wird. Die kommunistischen Roten Garden bringen in einer nächtlichen Aktion Helsinki unter ihre Kontrolle, während die weißen Schutzkorps im Norden auf wenig Widerstand stoßen.

1918: Nach erbitterten Kämpfen erobern königliche rumänische Truppen die bessarabische Metropole Kischinew (Chisinau).

1938: Hitler entledigt sich seines Kriegsministers Generalfeldmarschall Werner von Blomberg, dem eine "unstandesgemäße" Heirat mit einer angeblichen Ex-Prostituierten angekreidet wird. Das vormalige Reichswehrministerium wird abgeschafft und durch das (Hitler als "Führer und Reichskanzler" direkt unterstehende) "Oberkommando der Wehrmacht" (OKW) ersetzt.

1938: Die Kanada und die USA über den Niagara River verbindende Upper Steel Arch Bridge bricht zusammen.

1943: Die amerikanische Luftwaffe führt von Großbritannien aus den ersten Tages-Fliegerangriff auf Deutschland durch. Mit einem von 55 Bombern geflogenen Luftangriff auf Wilhelmshaven beginnen die US-Bombardements am Tag.

1943: Nach der Verordnung des NS-"Generalbevollmächtigten für den Arbeitseinsatz", Gauleiter Fritz Sauckel, zur Führung des "totalen Krieges" sind grundsätzlich alle deutschen Männer vom 16. bis zum 65. und alle Frauen vom 17. bis zum 45. Lebensjahr für "Aufgaben der Reichsverteidigung" einzusetzen. Das Verpflichtungsalter für Frauen wird in weiteren Verordnungen heraufgesetzt. Damit sollen die Menschenverluste an der Ostfront ausgeglichen werden.

1948: Der Ministerrat unter Vorsitz von Bundeskanzler Leopold Figl legt einen Entwurf für die Befreiung minderbelasteter Personen, die nach dem 31. Dezember 1918 geboren wurden, von den im Verbotsgesetz 1947 vorgesehenen Sühnefolgen vor.

1968: Das französische U-Boot "Minerve" sinkt mit 52 Mann vor Toulon.

1973: Die USA, Nord- und Südvietnam und die südvietnamesische Befreiungsfront (Vietcong) unterzeichnen in Paris nach fünfjährigen amerikanisch-nordvietnamesischen Verhandlungen ein umfassendes Waffenstillstandsabkommen zur Beendigung des jahrzehntelangen Krieges. Die USA verpflichten sich zum Abzug ihrer Truppen aus dem völlig ausgebluteten südostasiatischen Land.

1973: Karl Berg, Nachfolger des verstorbenen Eduard Macheiner, wird als Erzbischof von Salzburg inthronisiert. Er ist der 87. Nachfolger des Heiligen Rupertus.

1978: In Westberlin beginnt mit 20.000 Teilnehmern aus dem linken politischen Spektrum der "Tunix-Kongress", auf dem zahlreiche Projekte der Alternativbewegung initiiert werden, darunter die Gründung der "tageszeitung" (taz). Das Treffen bildet einen späten Höhepunkt der Sponti-Bewegung in Deutschland.

1983: Durchschlag des längsten Tunnels der Welt (53 Kilometer) zwischen den japanischen Inseln Honschu und Hokkaido.

1998: Die norwegische sozialdemokratische Ex-Ministerpräsidentin Gro Harlem Brundtland wird als erste Frau an die Spitze der Weltgesundheitsorganisation (WHO) gewählt.

2003: Die USA distanzieren sich vom Irak-Untersuchungsbericht der UNO-Waffeninspektoren und bezeichnen die Abrüstungsmaßnahmen der Regierung in Bagdad als unzureichend.

2008: Der indonesische Ex-Diktator Suharto stirbt im Alter von 86 Jahren. Während seiner 32-jährigen Herrschaft wurden eine Million Regimegegner umgebracht. Seit seinem Sturz im Jahr 1998 lebte er zurückgezogen in einer Villa in Jakarta.

2018: Der monatelange Wahlkampf um den Vorsitz in der Wiener SPÖ endet mit einer Kampfabstimmung am Landesparteitag, die Wohnbaustadtrat Michael Ludwig letztlich deutlich mit 57 Prozent gegen den geschäftsführenden Klubobmann im Nationalrat, Andreas Schieder, für sich entscheidet.



Geburtstage: Sir John C. Eccles, austral. Physiologe (1903-1997); Hans Modrow, dt. Politiker (1928); Michail Barischnikow, russ. Tänzer (1948); Tricky (eig. Adrian Thaws), brit. Musiker (1968).

Todestage: Georges Bidault, franz. Politiker (1899-1983); Henryk Jabłoński, poln. Politiker (1909-2003); Louis de Funès, frz. Komiker (1914-1983); Haji Suharto, indones. Diktator (1921-2008); Ingvar Kamprad, schwed. IKEA-Gründer (1926-2018); Walter Heinzinger, öst. Politiker (1937-1993).

Namenstage: Angela, Elvira, Julian, Theoderich, Dietlinde, Alraune, Gerhard, Johannes, Alruna, Dietrich, Heinrich.