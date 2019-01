Unter Sonntag, 27. Jänner, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1919: In Wilhelmshaven bricht ein Aufstand revolutionärer Matrosen aus, der auf andere Häfen übergreift und am 29. Jänner niedergeschlagen wird.

1924: Jugoslawien verzichtet zugunsten Italiens auf die Adria-Hafenstadt Fiume (Rijeka).

1929: Der christlichsoziale Arbeiterführer Leopold Kunschak wirft der Heimwehr vor, sich zu einer "Gefahr für das parlamentarische System" in Österreich zu entwickeln.

1939: In Berlin wird der Kriminalfilm "Im Namen des Volkes" mit Rudolf Fernau uraufgeführt.

1964: Frankreichs Staatspräsident General Charles de Gaulle gibt die Anerkennung der Volksrepublik China bekannt. Die Diplomaten der national-chinesischen Regierung auf Taiwan müssen Paris am darauffolgenden Tag verlassen.

1989: Die Niederlande lassen die beiden letzten dort inhaftierten deutschen Kriegsverbrecher nach mehr als 43 Jahren Haft frei und schieben sie in die BRD ab.

1999: Die Abtreibungspille Mifegyne wird erstmals in Österreich, im Krankenhaus Korneuburg in Niederösterreich, eingesetzt.



Geburtstage: Wilhelm II., deutscher Kaiser (1859-1941); Rauf R. Denktasch, zypriotischer Polit. (1924-2012); Ingrid Thulin, schwed. Schauspielerin (1929-2004); Édith Cresson, franz. Politikerin (1934); Federico Mayor Zaragoza, span. Politiker (1934); Mairead Corrigan-Maguire, irische Friedenskämpferin (1944); Bridget Fonda, US-Schauspielerin (1964).

Todestage: Endre Ady, ungar. Lyriker (1877-1919); Paula Ludwig, öst. Dichterin/Schauspiel. (1900-1974); Hanns Jelinek, öst. Komponist (1901-1969); Karl Löbl, öst. Kulturkritiker (1930-2014); John Updike, US-Schriftsteller (1932-2009).

Namenstage: Angela, Elvira, Julian, Theoderich, Dietlinde, Alraune, Gerhard, Johannes, Alruna, Dietrich, Heinrich.

