Unter Mittwoch, 27. Jänner, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1186: Kaiser Heinrich VI. heiratet in Mailand Prinzessin Konstanze, die Tochter und Erbin des sizilianischen Königs Roger II.

1521: Kaiser Karl V. eröffnet den Reichstag zu Worms.

1736: Polnischer Thronfolgekrieg: König Stanislaus I. Leszczyński entsagt der Krone (die August III. von Sachsen zufällt). Der Schwiegervater des französischen Königs Ludwig XV. wird im Frieden von Wien 1738 mit dem Herzogtum Lothringen entschädigt.

1951: In Finnland stirbt der Unabhängigkeitsheld und frühere Staatspräsident Marschall Carl Gustaf von Mannerheim.

1991: Nach der Flucht von Staatschef General Mohamed Siad Barre besetzen somalische Rebellen den Präsidentenpalast in der Hauptstadt Mogadischu.

1991: Mit seinem Sieg über den Tschechen Ivan Lendl im Finale der Australian Open steigt der Deutsche Boris Becker zur Nummer 1 der Tennis-Weltrangliste auf.

1996: In der westafrikanischen Republik Niger übernimmt das Militär die Macht, löst das Parlament auf und setzt die Verfassung außer Kraft.

1996: Ungeachtet internationaler Kritik zündet Frankreich erneut eine Atombombe zu Testzwecken auf dem Fangataufa-Atoll im Südpazifik.



Geburtstage: Abbas I., der Große, Schah von Persien (1571-1629); Wolfgang Amadeus Mozart, öst. Komponist (1756-1791); Michail Saltikow, russ. Schriftsteller (1826-1889); Leopold von Sacher-Masoch, öst. Schriftst.(1836-1895); Ilja Ehrenburg, sowjet. Schriftsteller (1891-1967); Agustín Muñoz Grandes, span. Generalkapitän (1896-1970); Willy Fritsch, dt. Schauspieler (1901-1973); Maria Wimmer, dt. Schauspielerin (1911-1996); Donna Reed, US-Schauspielerin (1921-1986); Samuel Chao Chung Ting, US-Physiker; Nobelpreis 1976 (1936); Mimi Rogers, US-Schauspielerin (1956).

Todestage: Hans Joachim von Zieten, dt. General (1699-1786); Giuseppe Verdi, ital. Komponist (1813-1901); Carl Gustaf Emil Frhr. von Mannerheim, finn. Marschall und Politiker (1867-1951); Ludwig Gies, dt. Bildhauer (1887-1966); Erich Kleiber, öst. Dirigent (1890-1956); Lilli Palmer, dt.-brit. Schauspielerin (1914-1986); Peter Aran, israel. Botschafter in Wien (1928-1996); Johannes Rau, dt. Politiker (1931-2006); Jean-Louis Martinoty, frz. Opernregisseur (1946-2016).

Namenstage: Angela, Elvira, Julian, Theoderich, Dietlinde, Alraune, Gerhard, Johannes, Alruna, Dietrich, Heinrich.

