27. Juli 1977: Das erste McDonald's Restaurant Österreichs wird am Schwarzenbergplatz in Wien eröffnet.

Unter Mittwoch, 27. Juli, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1587: Papst Sixtus V. und der spanische König Philipp II. schließen einen Geheimvertrag über die Lösung der dynastischen Frage in England, dessen unverheiratete und kinderlose Königin Elisabeth I. die niederländischen Aufständischen gegen Spanien unterstützt.

1907: In Mannheim wird Leo Falls Operette "Der fidele Bauer" uraufgeführt.

1917: Österreichisch-ungarische Truppen erobern Kolomea (Kolomyja) im oberen Pruth-Tal.

1957: DDR-Ministerpräsident Otto Grotewohl schlägt als ersten Schritt zur Wiedervereinigung Deutschlands die Bildung einer gesamtdeutschen Konföderation vor.

1977: Das erste McDonald's Restaurant Österreichs wird am Schwarzenbergplatz in Wien eröffnet.

1987: Die philippinische Präsidentin Aquino gibt nach Zusammentreten des Kongresses die Gesetzgebungsvollmacht an das Parlament ab.

2002: Bei einer Flugschau in Lemberg in der Ukraine stürzt ein Kampfflugzeug vom Typ Su-27 in die Zuschauermenge und explodiert. 85 Menschen kommen ums Leben, mehr als 100 werden verletzt.

2012: Der Wiener Wirtschaftsanwalt Erich Rebasso wird entführt, getötet und in einem Waldstück bei Königstetten verscharrt. Zwei Russen werden zweieinhalb Wochen später in ihrer Heimat verhaftet. Die beiden zählen zu einem Kreis von Anlegern, die um hohe Geldsummen geprellt worden waren. Rebasso hatte zwar immer beteuert, mit den Betrugsfällen nichts zu tun zu haben, geglaubt haben dürften die Männer den Unschuldsbekundungen allerdings nicht.



Geburtstage: Ernst Dohnányi, ungar. Komponist (1877-1960); Sir Geoffrey de Havilland, brit. Flugzeugkonstrukteur (1882-1965); Franz Nemschak, öst. Wirtschaftswissenschafter (1907-1992); Igor Markewitsch, russ. Dirigent/Komponist (1912-1983); Bourvil, frz. Filmkomiker (1917-1970); Martin Ennals, brit. Bürgerrechtskämpfer (1927-1991); Hans (Hansi) Müller, dt. Fußballer (1957); Jonathan Rhys Meyers, iri. Schauspieler (1977).

Todestage: Theodor Kocher, Schweizer Chirurg; Nobelpreis 1909 (1841-1917); Hans Schomburgk, dt. Afrikaforscher (1880-1967); Josef Hegenbarth, dt. Zeichner/Illustrator (1884-1962); Richard Nikolaus Graf Coudenhove-Kalergi, Begründer der Paneuropabewegung (1894-1972); Willy Bogner sen., dt. Skifahrer (1909-1977); Sam Shepard, US-Schriftsteller/Schauspieler (1943-2017) (n.a.A. 1942-2017).

Namenstage: Rudolf, Natalie, Pantaleon, Bertold, Christian, Martha, Magnerich, Glossinde, Waldrada, Lukan.