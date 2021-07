Unter Dienstag, 27. Juli, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1921: Dem kanadischen Mediziner Frederick Banting und seinem Assistenten Charles Best gelingt in Toronto erstmals die Isolierung des Bauchspeicheldrüsenhormons Insulin.

1941: Beginn des bewaffneten Widerstandes gegen die deutschen Besatzungstruppen in Kroatien, Bosnien und Herzegowina.

1941: Das Schlachtschiff "Bismarck" wird durch britische Flotten- und Lufteinheiten versenkt.

1976: Der sowjetische Schachgroßmeister Viktor Kortschnoi bittet in den Niederlanden um politisches Asyl.

1986: Greg Lemond gewinnt als erster Amerikaner die Tour de France.

1996: Als erster Österreicher seit 1936 gewinnt Wolfram Waibel bei den olympischen Spielen zwei Medaillen bei einer Entsendung. In Atlanta holt er nach Silber mit dem Luftgewehr im KK-Dreistellungsmatch die Bronzemedaille.



Geburtstage: Hans Fischer, dt. Chemiker, Nobelpreis 1930 (1881-1945); Ernst May, dt. Architekt (1886-1970); Margret Dünser, öst. TV-Journalistin (1926-1980); Maris-Rudolf Eduardowitsch Liepa, lett. Tänzer (1936-1989); Christian Boesch, öst. Sänger (1941); Hubert Gorbach, öst. Ex-Politiker (FPÖ und BZÖ); Vizekanzler 2003-2007 (1956).

Todestage: Michail Lermontow, russischer Dichter (1814-1841); Gertrude Stein, US-Schriftstellerin (1874-1946); Bernhard Paumgartner, öst. Dirigent und Komponist (1887-1971); William Wyler, US-Filmregisseur (1902-1981); Dorothea Neff, öst. Schauspielerin (1903-1986); Piet de Jong, niedl. Politiker (1915-2016).

Namenstage: Rudolf, Natalie, Pantaleon, Bertold, Christian, Martha, Magnerich, Glossinde, Waldrada, Lukan.