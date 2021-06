Unter Sonntag, 27. Juni, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1626: Oberösterreichischer Bauernaufstand: Linz wird vom Bauernheer Stefan Fadingers vollkommen eingeschlossen.

1866: Im Krieg zwischen Österreich und Preußen kämpfen bei Langensalza (bis 29. Juni) rund 20.000 Soldaten gegen die Annexion des Königreichs Hannover durch Preußen. (Österreich war mit Sachsen, Bayern, Württemberg, Baden, Hannover, Hessen-Darmstadt, Kurhessen und Nassau verbündet, die Preußen mit den meisten norddeutschen Klein- und Mittelstaaten).

1921: Im Deutschen Reich werden die Einwohnerwehren aufgelöst, die Mitarbeit in ihnen wird unter Strafe gestellt.

1926: Die "Frankfurter Zeitung" beginnt mit dem Vorabdruck des historischen Romans "Der Teufel" von Alfred Neumann.

1936: In Dresden wird der Frauenfilm "Schlussakkord" (Regie Detlef Sierck) mit Lil Dagover und Willy Birgel uraufgeführt.

1941: Deutsche Truppen erobern Minsk und Bobruisk. Ungarn erklärt der Sowjetunion den Krieg.

1961: Die ÖMV-Raffinerie Schwechat (NÖ) wird ihrer Bestimmung übergeben.

1976: Luftpiraten entführen ein französisches Verkehrsflugzeug mit 258 Insassen nach Entebbe (Uganda), dort werden 103 Geiseln - die anderen waren inzwischen freigelassen worden - am 4. Juli durch ein israelisches Kommandounternehmen befreit.

1976: Auf dem Wirtschaftsgipfel auf Puerto Rico sitzen erstmals die sieben führenden Industrienationen der Welt (später G-7) an einem Tisch.

1976: Die Hallen des Wiener Schlachthofes St. Marx, in denen anlässlich der Festwochen die "Arena" installiert war, werden von 400 jungen Künstlern besetzt.

1986: Der Internationale Gerichtshof in Den Haag erklärt die US-Hilfe für nicaraguanische Rebellen (Contras) für rechtswidrig.

1986: Die italienische Regierung unter Bettino Craxi tritt nach einer Abstimmungsniederlage im Parlament zurück.

1991: Der jugoslawische Bürgerkrieg beginnt mit dem Einsatz der Bundesarmee gegen Kroatien und Slowenien. Armee-Einheiten rücken auf die slowenische Hauptstadt Laibach vor. Um die Kontrolle mehrerer Grenzübergänge nach Österreich wird gekämpft.

2006: Der im Vorfeld des Turniers in Deutschland aufgrund seines Übergewichts kritisierte brasilianische Stürmerstar Ronaldo avanciert zum ewigen Rekordtorschützen bei Fußball-Weltmeisterschaften. Der 29-Jährige erzielt beim 3:0-Sieg Brasiliens im Achtelfinale gegen Ghana seinen insgesamt 15. Endrunden-Treffer und überflügelt damit den bis dahin führenden Deutschen Gerd Müller (14).

2006: Die 16-jährige Julia Kührer verschwindet in Pulkau im Weinviertel spurlos. Trotz intensiver privater Suche und internationaler polizeilicher Fahndung fehlt von der Niederösterreicherin bis Juni 2011 jede Spur. Dann wird auf dem Grundstück eines Ex-Videothekenbetreibers im Ort ihre verbrannte Leiche entdeckt. Der 52-Jährige, der die Tat bestreitet, wird im September 2013 zu lebenslanger Haft verurteilt. Das Urteil wird im März 2014 vom OLG Wien auf 20 Jahre Haft herabgesetzt. Ein Antrag auf Wiederaufnahme des Verfahrens wurde auch in zweiter Instanz vom OLG im März 2019 abgewiesen.

2011: Das Welterbekomitee der UNO-Organisation für Bildung, Wissenschaft und Kultur (UNESCO) nimmt, nach einem Gemeinschaftsantrag mehrerer europäischer Länder, 111 Pfahlbauten und Relikte prähistorischer Siedlungen, darunter fünf aus Österreich, in die Weltkulturerbeliste auf. Die Fundstellen sind die ersten archäologischen Unterwasser-Denkmäler mit dem Welterbe-Titel.

2016: Der italienische Schauspieler Bud Spencer stirbt im Alter von 86 Jahren in Rom. An der Seite von Terence Hill gelangte Spencer als gutmütiger und schwergewichtiger Held in Actionkomödien wie "Vier Fäuste für ein Halleluja" (1971) oder "Zwei bärenstarke Typen" (1983) zu Weltruhm.



Geburtstage: Charles Stewart Parnell, irischer Politiker (1846-1891); John M. Shalikashvili, US-Generalstabschef (1936-2011); Krzysztof Kieślowski, poln. Filmregisseur (1941-1996); Mary McAleese, irische Politikerin, Staatspräsidentin 1997-2011 (1951).

Todestage: Joseph Meyer, dt. Verlagsbuchhändler (1796-1856); Yōsuke Matsuoka, japan. Politiker (1880-1946); Albert Broccoli, US-Filmproduzent (1909-1996); Jack Lemmon, US-Schauspieler (1925-2001); Bud Spencer (eigtl. Carlo Pedersoli), ital. Schauspieler (1929-2016); Udo Proksch, öst. Unternehmer (1934-2001); Franz Cibulka, öst. Komponist (1946-2016).

Namenstage: Hemma, Harald, Ladislaus, Emma, Maximus, Philippine, Cyrill, Gerhoch, Aureus, Crescens, Theonest, Heimerad.