27. Juni 1992: Mehr als 100.000 Menschen demonstrieren in der sizilianischen Hauptstadt Palermo gegen die Mafia

Unter Montag, 27. Juni, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1352: Zug tritt nach 15-tägiger Belagerung in die Eidgenossenschaft ein.

1697: Kurfürst Friedrich August I. von Sachsen wird als August II. (der Starke) König von Polen.

1917: Griechenland tritt dem Bund der Entente bei.

1932: In Siam (Thailand) wird die konstitutionelle Monarchie eingeführt.

1942: In Nordafrika wird die britische Festung Marsa Matruh vom deutschen Afrika-Korps eingeschlossen.

1947: Das US-Außenministerium gibt bekannt, dass "Österreich an erster Stelle des europäischen Unterstützungsprogrammes der USA steht und nicht nur als befreites, sondern als befreundetes Land angesehen wird."

1947: Beginn der Konferenz der Außenminister Frankreichs, Großbritanniens und der UdSSR bezüglich des "Marshallplanes".

1957: Der Tiroler Bergsteiger Hermann Buhl, der 1953 als erster den Nanga Parbat und 1957 den Broad Peak bestiegen hatte, stürzt an der Chogolisa im Karakorum ab und kommt ums Leben.

1977: Als 49. Staat Afrikas wird Französisch-Somaliland als Republik Dschibuti unabhängig.

1987: Bautenminister Robert Graf und der steirische Landeshauptmann Josef Krainer eröffnen den knapp zehn Kilometer langen Plabutschtunnel, die Westumfahrung von Graz, im Zuge des Vollausbaus der A9-Pyhrnautobahn. Eine zweite Röhre wird am 30. Jänner 2004 fertig gestellt.

1992: Mehr als 100.000 Menschen demonstrieren in der sizilianischen Hauptstadt Palermo gegen die Mafia.

1997: Der Fusionsvertrag zwischen der "DIE ERSTE österreichische Spar-Casse-Bank" und der "GiroCredit" wird unterzeichnet.

2007: Der bisherige Schatzkanzler Gordon Brown ist neuer britischer Premierminister. Der bisherige Amtsinhaber Tony Blair tritt nach zehn Jahren ab. Er wird Sondergesandter der Nahost-Kontaktgruppe.

2007: Mit gentechnischen Analysen und computertomografischen Tests ist es ägyptischen Archäologen gelungen, die Mumie der Königin Hatschepsut, der einzigen weiblichen Herrscherin im alten Ägypten, zu identifizieren. Der Leichnam ist bereits 1903 im Tal der Könige gefunden, aber nicht als jener der Monarchin erkannt worden.

2012: Der Nationalrat beschließt das "Transparenzpaket". Damit wird die Offenlegungspflicht für Parteispenden ab 5.000 Euro, ein Spendenverbot für staatsnahe Unternehmen, eine Deklarationspflicht für Politiker-Nebentätigkeiten, ein Lobbying-Register sowie eine Begrenzung der Wahlkampfkosten geregelt. Am 1. Juli tritt es teilweise in Kraft.



Geburtstage: Johann Puch, öst. Industrieller (1862-1914); Otto Herbert Hajek, dt. Bildhauer (1927-2005); Anna Moffo, US-Sopranistin (1932-2006); Jérôme Savary, frz.-argent. Regisseur (1942-2013); Ute Bock, öst. Flüchtlingshelferin (1942-2018); Thomas Maurer, öst. Kabarettist (1967); Raúl González Blanco, ehem. span. Fußballspieler (1977).

Todestage: Richard Nikolaus Graf Coudenhove-Kalergi, öst. Schriftst., Begründer der Paneuropa-Bewegung (1894-1972); Malcolm Lowry, engl. Schriftsteller (1909-1957); Herman Buhl, öst. Bergsteiger/Schriftsteller (1924-1957); Michael Bond, brit. Autor (Paddington Bär) (1926-2017); John Alec Entwistle, brit. Rock-Musiker ("The Who") (1944-2002); Michael Nyqvist, schwed. Schauspieler (1960-2017).

Namenstage: Hemma, Harald, Ladislaus, Emma, Maximus, Philippine, Cyrill, Gerhoch, Aureus, Crescens, Theonest, Heimerad.