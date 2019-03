Unter Mittwoch, 27. März, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1764: Erzherzog Joseph, der Sohn Maria Theresias und Kaiser Franz Stephans, wird in Frankfurt am Main zum römischen König gewählt.

1884: Das geheime Dreikaiserbündnis (Deutsches Reich, Österreich-Ungarn und Russland) vom 18. Juni 1881 wird um drei Jahre verlängert.

1914: Im Brüsseler Saint-Jean-Hospital wird erstmals eine indirekte Transfusion mit Blut vorgenommen, das durch Zugabe von Zitronensäure für einige Stunden konserviert worden war.

1939: Spanien tritt dem Antikomintern-Pakt bei.

1979: Die Organisation erdölproduzierender Staaten (OPEC) beschließt eine Erhöhung der Erdölpreise um neun Prozent.

1979: Ägypten lässt seine Mitgliedschaft in der Arabischen Liga ruhen.

2009: Historischer Machtwechsel im spanischen Baskenland: Nach den Regionalwahlen einigen sich Sozialisten und die konservative Volkspartei darauf, die seit 30 Jahren regierenden Nationalisten abzulösen. Der Sozialist Patxi López wird neuer Regierungschef.



Geburtstage: Werner Bahlsen, dt. Unternehmer (1904-1985); Golo Mann, dt. Historiker und Publizist (1909-1994); Werner Eckart, dt. Industrieller (1909-1997); Sarah ("Sassy") Vaughan, US-Jazzsängerin (1924-1990); Peter Schamoni, dt. Regisseur (1934-2011).

Todestage: Verney Lovett Cameron, brit. Forscher (1844-1894); Billy Wilder, US-Drehbuchautor, Filmregisseur und Filmproduzent öst. Herkunft (1906-2002).

Namenstage: Frowin, Rupert, Heimo, Ruperta, Hubert, Augusta, Leda, Ernst, Benedikt, Nikodemus.

Quelle: SN