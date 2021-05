Unter Donnerstag, 27. Mai, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1741: Wien: 1. Parade mit einer Militärkapelle. Die Panduren des Majors Franz Freiherr von der Trenck defilieren vor Maria Theresia.

1851: Im Londoner St. Georgs Club beginnt das erste Meisterturnier im Schach, es wird von dem Deutschen Adolf Anderssen gewonnen.

1931: Der Schweizer Physiker Auguste Piccard steigt mit Hilfe eines Ballons mit geschlossener Kabine auf 15.800 Meter Höhe. Es ist dies der erste Stratosphärenflug (nach anderen Angaben 28. Mai).

1936: Das damals größte Schiff der Welt, die britische "Queen Mary" (80.773 BRT), läuft aus Southampton zur Jungfernfahrt nach New York aus.

1941: Das deutsche Schlachtschiff "Bismarck" mit 2.300 Mann Besatzung wird von der britischen Navy versenkt.

1951: Erste Direktwahl des Bundespräsidenten durch das Volk: Der Wiener Bürgermeister General a.D. Theodor Körner (SPÖ) besiegt in der Stichwahl den oberösterreichischen Landeshauptmann Heinrich Gleißner (ÖVP) und wird als Nachfolger des verstorbenen Karl Renner zweites Staatsoberhaupt der Zweiten Republik.

1961: Gründung der internationalen Naturschutzorganisation "World Wildlife Fund" (WWF) in London.

1966: Sechs Düsenjäger der französischen Luftwaffe stürzen über Spanien ab, die Piloten retten sich mit Fallschirmen.

1971: Ägypten und die Sowjetunion unterzeichnen einen Freundschaftsvertrag.

2001: Aus den Parlamentswahlen in Zypern geht die prokommunistische "Fortschrittspartei des werktätigen Volkes" (AKEL) als stärkste Kraft hervor.

2006: Mehr als 5.800 Menschen sterben bei einem schweren Erdbeben auf der indonesischen Insel Java. Der Erdstoß der Stärke 5,9 lässt rund 178.000 Häuser und Unterkünfte einstürzen. Die Zahl der Verletzten wird auf 22.000 geschätzt.



Geburtstage: Maximilian I., König von Bayern (1756-1825); Georges Rouault, frz. Maler (1871-1958); Wolf Völker, dt. Opernregisseur (1896-1984); Teddy Kollek, israel. Politiker (1911-2007); Hubert H. Humphrey, US-Poltiker (1911-1978); Vincent Price, US-Schauspieler (1911-1993); Erwin Wagenhofer, öst. Autor und Filmemacher(1961).

Todestage: Hilde Hildebrand, dt. Schauspielerin (1897-1976); Otto Strasser, Violinist; öst. Vorstand der Wiener Philharmoniker (1901-1996); Mathias Maximilian Alexander Dorcsi, öst. Mediziner; Homöopath (1923-2001); Jürgen Wilke, dt. Schauspieler (1928-2016); Gil Scott-Heron, US-amer. Musiker (1949-2011).

Namenstage: August, Bruno, Ludolf, Auguste, Johannes, Julius, Randolf, Bedo, Philipp, Friedrich, Margareta.