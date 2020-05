Unter Mittwoch, 27. Mai, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1525: Bei Mülhausen in Thüringen wird der Theologe und Revolutionär Thomas Münzer, einer der Führer der Bauernaufstände, hingerichtet.

1820: Dem Vermessungsoffizier Karl Naus gelingt mit zwei Gehilfen die Erstbesteigung der 2.963 m hohen Zugspitze.

1860: Giuseppe Garibaldi und seine Freischaren rücken nach der Landung auf Sizilien in Palermo ein.

1905: In der Seeschlacht von Tsushima fügen die Japaner der russischen Flotte eine vernichtende Niederlage zu.

1915: Der zum Generaloberst beförderte Erzherzog Eugen (Enkel von Erzherzog Karl, dem Sieger von Aspern) übernimmt den Oberbefehl über die gegen Italien kämpfenden österreichisch-ungarischen Truppen.

1930: Der Hellseher Jan Erik Hanussen wird von einem Gericht in Prag vom Verdacht des Betrugs freigesprochen.

1935: Das türkische Parlament beschließt die Einführung des Sonntags als wöchentlichen Ruhetag (statt des Freitags, des islamischen Feiertages).

1940: Der belgische König Leopold III. ordnet die Kapitulation der Streitkräfte vor den deutschen Invasoren an, die das neutrale Land überfallen hatten.

1955: Der Alliierte Rat beschließt, dass die österreichische Bundesregierung nicht mehr zur periodischen Information verpflichtet ist.

1955: Großbritannien und die Schweiz nehmen den Flugverkehr nach Innsbruck auf.

1960: Militärputsch in der Türkei: Die Armee unter Führung von General Gürsel stürzt Staatspräsident Bayar und Ministerpräsident Menderes. Letzterer wird nach einem Prozess zum Tod verurteilt und hingerichtet.

1980: In Kwangju wird ein Volksaufstand vom südkoreanischen Militärregime blutig niedergeschlagen. Nach offiziellen Angaben kommen 200, nach Augenzeugenberichten bis zu 2.000 Menschen ums Leben.

1985: Der Österreicher Alfons Maria Stickler, Präfekt der vatikanischen Bibliothek und Leiter des päpstlichen Archivs, wird von Johannes Paul II. in das Kardinalskollegium aufgenommen.

1990: Erdrutschsieg der Nationalen Liga für Demokratie unter Aung San Suu Kyi bei den Wahlen in Burma. Die regierende Militärjunta verweigert jedoch die Machtübergabe und verschärft die Repression.

2015: Einer der größten Skandale in der Sportgeschichte nimmt seinen Anfang. In der Schweiz werden Delegierte des Fußball-Weltverbandes (FIFA) festgenommen. Sie stehen im Verdacht, Bestechungsgelder in Millionenhöhe angenommen zu haben. Die Schweizer Staatsanwaltschaft eröffnet rund um die Vergaben der WM-Endrunden 2018 an Russland und 2022 an Katar ein Strafverfahren. Im FIFA-Hauptquartier in Zürich werden elektronische Daten und Dokumente sichergestellt und Funktionäre vorläufig gesperrt. Das US-Justizministerium beschuldigt insgesamt 14 Personen des organisierten Verbrechens und der Korruption.



Geburtstage: Benedikt Carpzov, dt. Jurist (1595-1666); Herman Wouk, US-Schriftsteller (1915-2019); John Simmons Barth, US-Schriftsteller (1930); Dee Dee Bridgewater, US-Jazz-Sängerin und Schauspielerin (1950); Pat Cash, austral. Tennisspieler (1965); Joseph Fiennes, brit. Filmschauspieler (1970); Michele Bartoli, ital. Radrennfahrer (1970); Jamie Oliver, brit. Star-Koch (1975).

Todestage: Niccolò Paganini, ital. Geiger/Komponist (1782-1840); Robert Koch, dt. Bakteriologe; Nobelpreis 1905 (1843-1910).

Namenstage: August, Bruno, Ludolf, Auguste, Johannes, Julius, Randolf, Bedo, Philipp, Friedrich, Margareta.

Quelle: SN