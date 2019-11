Unter Mittwoch, 27. November, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1849: Der Publizist Bernhard Wolff gründet in Berlin die erste deutsche Nachrichtenagentur, das "Telegraphische Correspondenz-Bureau" (später "Wolffs Telegraphenbureau).

1904: Der deutsche Kaiser Wilhelm II. schlägt einen Kontinentalbund vor.

1914: Paul von Hindenburg wird zum Generalfeldmarschall ernannt. Die Kriegsminister in Preußen und Bayern verbieten die Veröffentlichung von Verlustlisten in Zeitungen.

1919: Bulgarien muss im Friedensvertrag von Neuilly Teile seines Staatsgebietes an Griechenland und Jugoslawien abtreten.

1924: Von Klabund (eigentlich Alfred Henschke) erscheint das Schauspiel "Der Kreidekreis".

1934: Die Operette "Der letzte Walzer" von Oscar Straus wird in Berlin als Film uraufgeführt.

1944: Die Rote Armee tritt aus ihren Donau-Brückenköpfen im Raum Mohács zum Angriff in Südungarn an und nimmt die Stadt Mohács.

1969: Die Schweiz tritt dem Atomsperrvertrag bei.

1989: Zum großen Erfolg für die Opposition in der Tschechoslowakei wird ein zweistündiger Generalstreik, an dem sich Millionen Beschäftigte beteiligen.



Geburtstage: Chaim Weizmann, israel. Staatsmann (1874-1952); James Agee, US-Schriftsteller (1909-1955); Peter Lilienthal, dt. Filmregisseur (1929); Laurent Kabila, Staatspräsident der Demokratischen Republik Kongo 1997-2001 (1939-2001); Roberto Mancini, ital. Fußballspieler und -trainer (1964).

Todestage: Gottfried Heinrich Stölzer, dt. Komponist (1690-1749); Fanny Elßler, öst. Ballettänzerin (1810-1884); Carlos Arias Navarro, span. Politiker (1908-1989); Achim Strietzel, dt. Kabarettist (1926-1989).

Namenstage: Oda, Modestus, Bilhildis, Virgil, Günther, Uta, Birgit, Siegfried, Jaroslav, Otto, Philipp, Albina, Gaston.

Quelle: SN