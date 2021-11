Unter Samstag, 27. November, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1801: Bartholomäus Herder gründet in Meersburg die Herdersche Verlagshandlung (heute Verlag Herder GmbH).

1896: In Frankfurt am Main wird die Tondichtung "Also sprach Zarathustra" von Richard Strauss uraufgeführt.

1926: Am Staatstheater Kassel wird die Oper "Orpheus und Eurydike" von Ernst Krenek (Libretto von Oskar Kokoschka) uraufgeführt.

1926: Mit dem italienisch-albanischen Freundschaftsvertrag von Tirana beginnt die wirtschaftliche und politische Durchdringung Albaniens durch Italien.

1926: Auf Java in Indonesien findet eine Kommunistenrevolte statt.

1961: Das von der Herstellerfirma Chemie Grünenthal zurückgezogene Thalidomidpräparat Contergan wird nicht mehr verkauft.

1971: Eröffnung der ersten Fußgängerzone in Wien (am Graben).

1981: Der "AKH-Prozess" endet mit der Verurteilung aller Angeklagten. Der Hauptangeklagte Adolf Winter erhält neun Jahre Haft.

1986: Das multinationale Satellitenprojekt "Europa TV" stellt seine Sendungen ein.

1996: Nach heftigen Diskussionen im Vorfeld der Nationalratssitzung bleibt beim Homosexuellen-Schutzalter alles beim Alten.

1996: Die EU einigt sich auf eine Kennzeichnungspflicht gentechnisch manipulierter Lebensmittel.

2001: Auf dem Petersberg bei Bonn beginnt die internationale Afghanistan-Konferenz der UNO.

2011: Die Arabische Liga verhängt bei einem Krisentreffen in Kairo, angesichts der fortdauernden Kämpfe in Syrien, Wirtschaftssanktionen gegen das Regime von Präsident Bashar al-Assad. Nicht gebilligt werden die Sanktionen vom Libanon und dem Irak. Syrien ist vom Treffen der Liga ausgeschlossen.



Geburtstage: Anders Celsius, schwed. Astronom (1701-1744); Viktor Kaplan, öst. Ingenieur und Konstrukteur; Kaplan-Turbine (1876-1934); Alexander Dubček, slowakischer Politiker (1921-1992); Erwin Rehmann, schweiz. Bildhauer (1921-2020); Ole Sarvig, dän. Schriftsteller (1921-1981); Ludwig Fels, dt. Schriftsteller (1946-2021); Kathryn Bigelow, US-Filmregisseurin (1951); Bruno Alves, portug. Fußballspieler (1981).

Todestage: Basil Zaharoff, Waffenhändler griech. Herk. (1849-1936); Émile Verhaeren, belg. Dichter (1855-1916); Max Dreyer, dt. Schriftsteller (1863-1946); Lotte Lenya, öst. Sängerin/Schauspielerin (1898-1981); Vilem Flusser, tschech.-bras. Philosoph (1920-1991); Ken (eigtl. Henry Kenneth Alfred) Russell, brit. Filmregisseur (1927-2011).

Namenstage: Oda, Modestus, Bilhildis, Virgil, Günther, Uta, Birgit, Siegfried, Jaroslav, Otto, Philipp, Albina, Gaston.