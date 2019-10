Unter Sonntag, 27. Oktober, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1439: In Neszmély bei Esztergom (Gran) stirbt Albrecht V. von Habsburg (als deutscher König Albrecht II.), auch König von Ungarn und Böhmen. Sein Sohn Ladislaus Postumus wurde erst nach seinem Tod geboren.

1904: In New York wird die U-Bahn nach vierjähriger Bauzeit eröffnet, das erste Teilstück in Betrieb genommen.

1914: Nach Beginn einer russischen Offensive im ersten Weltkrieg in Polen müssen sich die deutschen und österreichischen Truppen zurückziehen.

1934: Die in Kiangsi stehenden chinesischen kommunistischen Verbände beginnen ihren einjährigen "Langen Marsch" über 12.000 km in die nordwestchinesische Provinz Schensi.

1959: Die Sowjetunion veröffentlicht die am 7. Oktober zur Erde zurückgefunkten ersten Bilder von der Rückseite des Mondes.

1959: Der Wolfsburger Volkswagen-Konzern wird privatisiert, 60 Prozent des VW-Stammkapitals werden in Form von Volksaktien verkauft.

1969: In Stockholm wird erstmals der Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften vergeben.

1969: Die jugoslawische Stadt Banja Luka wird von einem Erdbeben zu 80 Prozent zerstört.

1984: Das Warschauer Innenministerium gibt bekannt, dass drei verhaftete Geheimdienstoffiziere die Ermordung des katholischen Geistlichen Jerzy Popiełuszko gestanden hätten.

1989: Die DDR kündigt umfassende Amnestie für alle DDR-Flüchtlinge und Demonstrationsteilnehmer an.

1999: Bei einem Anschlag auf das armenische Parlament in Eriwan kommen Ministerpräsident Vasgen Sarkissian und sieben weitere Politiker ums Leben.

2009: Die Regierung verständigt sich nach langen Streitereien auf Wissenschaftsminister Johannes Hahn (V) als österreichischen EU-Kommissar. Die Volkspartei hatte eigentlich auf ihren früheren Parteichef Wilhelm Molterer gesetzt, die SPÖ auf die bisherige Kommissarin Benita Ferrero-Waldner (V).



Geburtstage: Erasmus von Rotterdam, niederländ. Humanist (1469-1536); Dylan Thomas, walis.-engl. Schriftsteller (1914-1953); Hermann Geiger, schweiz. Flieger (1914-1966); Teresa Wright, US-Schauspielerin (1919-2005); George Wallington, US-Jazzmusiker (1924-1993); John Cleese, britischer Filmschauspieler (1939); Kelly Osbourne, brit. Musikerin/Schauspielerin (1984).

Todestage: Albrecht II., dt. König, König von Ungarn (1397-1439); Mohammed Ulug Beg, usbek. Astronom (1394-1449); Franco Alfano, ital. Komponist (1878-1954); Alfred Büchi, schwz. Ingenieur; Erfinder des "Turboladers" (1879-1959); Willi Bredel, dt. Schriftsteller (1901-1964).

Namenstage: Frumentius, Wolfhart, Sabine, Hernard, Christina, Kirsten, Kerstin, Tina, Vinzenz, Nestor, Hermelina.

Quelle: SN