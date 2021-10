Unter Mittwoch, 27. Oktober, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1576: Erzherzog Rudolf (II.) wird auf dem Regensburger Reichstag zum König und römischen Kaiser gewählt und am 1. November im Regensburger Dom gekrönt.

1806: Napoleons Truppen ziehen in Berlin ein, ganz Norddeutschland ist von den Franzosen besetzt.

1871: In Rom wird das erste italienische Parlament eröffnet.

1901: Nach einem Raub in Paris benutzen die Täter erstmals ein Auto zur Flucht.

1956: Frankreich und Westdeutschland unterzeichnen in Luxemburg den Saarvertrag.

1966: Die UNO-Vollversammlung entzieht Südafrika das Treuhandmandat über das ehemalige Deutsch-Südwestafrika (Namibia).

1966: Die Volksrepublik China erprobt ihre erste Rakete mit Atomsprengkopf.

1971: Die Demokratische Republik Kongo, vormals Belgisch-Kongo, wird auf Initiative von Diktator Mobutu in "Zaire" umbenannt.

1986: Der äthiopische Außenminister Goshu Wolde erklärt in New York seinen Rücktritt und kritisiert seine Regierung.

1991: Parlamentswahlen in Polen bringen keine klaren Mehrheitsverhältnisse: 29 Parteien ziehen in den neuen Sejm ein. Die ehemaligen Kommunisten werden hinter der Demokratischen Union von Ex-Premier Mazowiecki zweitstärkste Kraft.

1991: Unter der tschetschenischen Bevölkerung Tschetscheno-Inguschetiens finden von Russland für illegal erklärte Präsidentenwahlen statt, aus denen General Djochar Dudajew als Sieger hervorgeht.

1996: Nach jahrelangem Konflikt um eine wirtschaftliche Erschließung (Kraftwerk Hainburg) wird der Auwald zum "Nationalpark Donau-Auen". Mit der Unterzeichnung eines Staatsvertrages zwischen der Republik Österreich sowie den Bundesländern Wien und Niederösterreich wird der Nationalpark offiziell eröffnet.

2006: Die St. Louis Cardinals gewinnen zum zehnten Mal die World Series der Major League Baseball (MLB). Mit einem 4:2-Heimerfolg über die Detroit Tigers setzen sich die Cardinals in der "Best of Seven"-Finalserie 4:1 durch.

2011: Die Staats- und Regierungschefs der Euro-Länder einigen sich auf drei Punkte zur Stabilisierung der Euro-Zone. Der Euro-Rettungsschirm EFSF wird von 440 Milliarden Euro auf eine Billion Euro durch eine "Hebelung" ausgeweitet.



Geburtstage: James Macpherson, schott. Dichter (Ossian-Übersetzer) (1736-1796); Isaac Singer, US-Nähmaschinenhersteller (1811-1875); Leif Erickson, US-Filmschauspieler (1911-1986); Kazimierz Brandys, poln. Schriftsteller (1916-2000); Karl Sekanina, öst. Politiker (1926-2008); Peter Martins, US-Ballettdirektor (1946).

Todestage: Franz Kutschera, öst. Schauspieler (1909-1991); George Granville Barker, brit. Lyriker (1913-1991).

Namenstage: Frumentius, Wolfhart, Sabine, Hernard, Christina, Kirsten, Kerstin, Tina, Vinzenz, Nestor, Hermelina.