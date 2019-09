Unter Freitag, 27. September, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1854: Erste Katastrophe eines Atlantikdampfers: Nach einer Kollision sinkt vor Cape Race das amerikanische Passagierschiff "Arctic" mit mehr als 300 Menschen an Bord.

1914: Französische und britische Truppen in Westafrika rücken in Kamerun ein, das seit 1884 deutsches "Schutzgebiet" war.

1934: Die Regierungen Großbritanniens, Frankreichs und Italiens veröffentlichen eine gemeinsame Erklärung über die Notwendigkeit, die Unabhängigkeit und Integrität Österreichs zu erhalten.

1939: Knapp vier Wochen nach dem deutschen Überfall auf Polen kapituliert Warschau. Staatspräsident Ignacy Moscicki und die Regierung flüchten nach Rumänien.

1964: Die Warren-Kommission veröffentlicht nach zehnmonatigen Ermittlungen in Washington ihren Untersuchungsbericht, in dem sie zu dem Schluss kommt, dass Lee Harvey Oswald 1963 alleine in Dallas das Attentat auf Präsident John F. Kennedy beging.

1974: Beginn des Baus am 6,7 Kilometer langen Autobahntunnel durch den Pfänder bei Bregenz.

2009: Die deutsche Bundestagswahl bringt eine stabile schwarz-gelbe Mehrheit. Damit kann Bundeskanzlerin Angela Merkel eine neue Regierung aus CDU/CSU und FDP bilden. Die bisher mitregierende SPD erlebt ihr bisher schlechtestes Bundestagsergebnis.



Geburtstage: Jakob Alt, dt./öst. Maler (1789-1872); Cyril Scott, brit. Komponist (1879-1970); Joe Stoeckel, dt. Filmschauspieler (1894-1959); Otto Nagel, dt. Maler (1894-1967); Earl "Bud" Powell, US-Jazzmusiker (1924-1966); Greg Morris, US-Schauspieler (1934-1996) (nach anderen Angaben *1933 oder 1935); Avril Lavigne, kanad. Pop-Sängerin (1984).

Todestage: Aristide Maillol, frz. Bildhauer, Maler und Grafiker (1861-1944); Hans Grimm, dt. Schriftsteller (1875-1959); Adib Schischakli, syr. Militär/Politiker (1909-1964); Donal McLaughlin, US-Architekt u. Grafiker; (Gestalter des Emblems der Vereinten Nationen (1907-2009).

Namenstage: Vinzenz, Hiltrud, Adolf, Gotthelf, Dietrich, Paul, Markus, Delphina, Siegbert, Karl, Amadeus.

Quelle: SN