Unter Montag, 27. September, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1821: General Agustín de Iturbide erreicht die faktische Unabhängigkeit Mexikos von Spanien. 1822 lässt er sich zum Kaiser ausrufen.

1931: Erste Sportübertragung live im Fernsehen: Die Waseda-Universität überträgt in Zusammenarbeit mit der Japan Broadcasting Corporation ein Baseball-Spiel auf Heimbildschirme.

1936: Eröffnung der ersten 1.000 km der neuen Reichsautobahn Breslau-Liegnitz.

1936: Spanischer Bürgerkrieg: Aufständische Franco-Truppen erobern nach verlustreichen Kämpfen Toledo und entsetzen den von Einheiten der legalen Regierung belagerten Alcázar, auf dem sich seit 21. Juli rund 1.300 Putschisten gehalten hatten.

1941: Die Schlacht von Kiew ist beendet. Die nazideutschen Invasionstruppen in der Ukraine machen nach eigenen Angaben 665.000 Gefangene.

1986: Nach dem Repräsentantenhaus billigt auch der US-Senat eine umfassende Vereinfachung des Steuersystems.

1996: Die fundamentalistischen Taliban-Milizen erobern Kabul und rufen einen islamischen Gottesstaat aus. Afghanistans Ex-Präsident Mohammad Najibullah und sein Bruder werden ermordet, ihre Leichen öffentlich zur Schau gestellt.

2001: Ein Amoklauf im Kantonsparlament von Zug fordert 15 Todesopfer. Der Täter handelte aus Wut über die Ablehnung seiner Aufsichtsbeschwerde durch die Behörden des Schweizer Kantons.

2006: Der frühere bosnisch-serbische Parlamentspräsident Momčilo Krajišnik wird wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit vom UNO-Tribunal für Ex-Jugoslawien zu 27 Jahren Haft verurteilt.

2006: Mit einer eigenen Inszenierung von Franz Grillparzers "Medea" eröffnet Anna Badora ihre Intendanz am Grazer Schauspielhaus.



Geburtstage: Wenzel II., tschech. König (1271-1305); Ludwig XIII., König von Frankreich (1601-1643); Henri Frédéric Amiel, schweiz. Schriftsteller (1821-1881); Grazia Deledda, ital. Schriftstellerin (1871-1936); Alexander Camaro, dt. Maler (1901-1992); Hans Nowotny, öst. Chemiker (1911-1996); Freddy Quinn, öst. Sänger/Schauspieler (1931); Bruno Gironcoli, öst. Bildhauer (1936-2010); Wolfgang Hermann, öst. Schriftsteller (1961); Jovanotti, ital. Musiker (1966); Mirjam Weichselbraun, öst. Moderatorin und Schauspielerin (1981).

Todestage: Maximilian I., Kurfürst von Bayern (1573-1651); Iwan Gontscharow, russ. Schriftsteller (1812-1891); Engelbert Humperdinck, dt. Komponist (1854-1921); Robert Montgomery, US-Schauspieler (1904-1981); Rudolf Fischer, öst. Politiker (SPÖ), 1954-1956 Staatssekretär im Ministerium für Handel und Wiederaufbau (1908-2001); Stefan Kisielewski, poln. Autor/Komponist (1911-1991); Karl Moser, Wiener Weihbischof (1914-1991); Bruni Löbel, dt. Schauspielerin (1920-2006); Ernst Meister, öst. Schauspieler, Hörfunksprecher und Rezitator; "Der Fenstergucker"; Kammerschauspieler (1926-1986); Mohammad Najibullah, afghan. Politiker (1947-1996).

Namenstage: Vinzenz, Hiltrud, Adolf, Gotthelf, Dietrich, Paul, Markus, Delphina, Siegbert, Karl, Amadeus.