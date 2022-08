28. August 1922: Ein New Yorker Rundfunksender strahlt erstmals Werbung aus.

Unter Sonntag, 28. August, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1532: Die Türken unter Sultan Suleiman II. plündern die Steiermark und Kroatien.

1917: Italienische Großangriffe an der Isonzo-Front.

1922: Ein New Yorker Rundfunksender strahlt erstmals Werbung aus.

1927: Dem Dichter Stefan George wird als erstem der Goethe-Preis der Stadt Frankfurt am Main verliehen.

1957: Prinz Abdul Rahman wird erster Ministerpräsident des Malaiischen Bundes (Malaysia).

1967: In der DDR wird die Fünftagewoche eingeführt.

1987: Der philippinische Putschistenführer Oberst Gregorio Honasan geht nach dem Scheitern des Aufstandes in den Untergrund.

1992: In Wien wird mit 36,4 Grad der heißeste August-Tag seit 100 Jahren registriert.

1997: Bei dem bis dahin schlimmsten Massaker islamistischer Extremisten im algerischen Bürgerkrieg werden in Sidi Rais etwa 300 Menschen niedergemetzelt.

2007: Abdullah Gül wird im dritten Wahlgang zum elften Staatspräsidenten der Türkei gewählt und löst damit Ahmet Necdet Sezer in seinem Amt ab.

2007: Bestialische Bluttat an einem Wiener Obdachlosen: Ein 19-jähriger Deutscher soll seinen 49 Jahre alten Mitbewohner in einer Sozialunterkunft erschlagen und aufgeschlitzt haben. Danach dürfte der junge Mann die Organe seines Opfers teilweise entnommen und auf einem Teller angerichtet haben.



Geburtstage: Rudolf von Alt, öst. Maler (1812-1905); Wilhelm Karczag, öst.-ungar. Journalist (1857-1923); Ernst Weiß, öst. Arzt und Schriftsteller (n.a.A. 1884) (1882-1940); Jack Kirby, US-Comic-Künstler (1917-1994); José Eduardo dos Santos, angol. Politiker; 1979-2017 Staatspräsident (1942-2022); David Leo Fincher, US-Regisseur, Produzent und Schauspieler (1962).

Todestage: Aimée du Buc de Rivéry, unter dem Namen Nakşidil osmanische Sultansmutter (Mutter von Mahmud II.) (1768-1817); John Huston, US-irisch. Filmregisseur (1906-1987); Mireille Darc, frz. Schauspielerin (1938-2017).

Namenstage: Augustin, Elmar, Hermes, Adelinde, Hermann, Moses, Aline, Adelin, Alexander, Adele, Joachim.