Unter Samstag, 28. August, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

876: In Frankfurt/Main stirbt König Ludwig der Deutsche, sein Reich wird unter seine drei Söhne Karlmann (Bayern und die südöstlichen Marken), Ludwig den Jüngeren (Mainfranken, Thüringen und Sachsen) und Karl den Dicken (Alamannien) aufgeteilt.

1481: Nach dem Tode seines Vaters Alfons V. besteigt Johann II. den portugiesischen Thron.

1916: Das Deutsche und das Osmanische Reich erklären Rumänien den Krieg, Beginn des Feldzugs der Mittelmächte gegen Rumänien.

1921: Im Burgenland formiert sich der Widerstand ungarischer Freischärler gegen die einrückenden österreichischen Gendarmerie- und Zollwacheeinheiten.

1936: Der Reichskriegsminister von Blomberg genehmigt den Kampfeinsatz deutscher Flieger in Spanien. Einen Tag später erhalten die Kriegsschiffe, die die Transporter begleiten, Schießbefehl.

1941: Deutsche Truppen erobern Reval und dringen in Baltischport ein.

1941: Die autonome Sowjetrepublik der Wolgadeutschen wird aufgelöst, die meisten Deutschen werden nach Sibirien deportiert.

1966: Der Mannheimer Radprofi Rudi Altig wird auf dem Nürburgring Weltmeister der Straßenfahrer.

1971: Ein Brand auf dem griechischen Fährschiff "Heleanna" fordert vor Brindisi 25 Tote. 1.089 Passagiere, davon 243 Verletzte, können sich retten.

1981: Deutschland unterzeichnet mit Estland, Lettland und Litauen ein Abkommen über die Wiederherstellung diplomatischer Beziehungen.

1991: Deutschland verlangt von der Sowjetunion die Auslieferung des früheren DDR-Staatschefs Honecker.

1996: 15 Jahre nach der Traumhochzeit ist es endgültig vorbei: Die Scheidung von Diana und dem britischen Thronfolger Charles ist rechtskräftig. Die Ehe war am 15. Juli im Schnellverfahren getrennt worden.



Geburtstage: Kanō Motonobu, jap. Maler (1476-1559); Heinrich Wolfgang Seidel, dt. Schriftsteller (1876-1945); Robert Hohlbaum, öst. Schriftsteller (1886-1955); Liam O'Flaherty, irisch. Schriftsteller (1896-1984); Sir John Betjeman, brit. Dichter (1906-1984); Joseph Luns, niederl. Politiker; NATO-Generalsekretär 1971-1984 (1911-2002); Lidia Gueiler Tejada, boliv. Politikerin, Staatspräsidentin 1979/80 (1921-2011); Franz Hoppichler, öst. Skipapst (1931-1995); Georg Riha, öst. Fotograf und Filmproduzent (1951).

Todestage: Ludwig II., der Deutsche, ostfränk. König (um 804-876); Arthur Heinz Lehmann, dt. Schriftsteller (1909-1956).

Namenstage: Augustin, Elmar, Hermes, Adelinde, Hermann, Moses, Aline, Adelin, Alexander, Adele, Joachim.