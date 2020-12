Unter Montag, 28. Dezember, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1165: Karl der Große wird auf Initiative von Kaiser Friedrich I. Barbarossa mit Zustimmung des Gegenpapstes Paschalis III. als erster abendländischer Kaiser heiliggesprochen.

1200: Zwettl wird zur Stadt erhoben.

1885: Mit der Gründung des "Indian National Congress" in Poona beginnt die indische Unabhängigkeitsbewegung gegen die Kolonialmacht Großbritannien.

1895: Die Brüder Lumière führen im Pariser Grand Café ihren "Cinematographen" mit zehn jeweils etwa einminütigen Filmen vor, darunter auch den ersten Spielfilm auf Leinwand.

1895: In Wien nimmt der Arzt Franz Exner die erste klinische Röntgenuntersuchung einer Schussverletzung vor.

1910: Uraufführung der zweiten Fassung der Märchenoper "Königskinder" von Engelbert Humperdinck an der Metropolitan Opera in New York City (Uraufführung der ersten Fassung als Melodram am 23. Jänner 1897 im Münchener Hoftheater).

1940: Italien bittet um deutsche Unterstützung bei der Aufrechterhaltung seiner militärischen Präsenz im besetzten Albanien.

1945: In der gesamten US-Besatzungszone Deutschlands wird der freie Reiseverkehr zugelassen.

1970: Nach der Beendigung des 1962 ausgebrochenen Bürgerkrieges und der Niederlage der Monarchisten erhält die Arabische Republik (Nord-)Jemen ihre erste Verfassung.

1985: Die Führer der drei größten libanesischen Milizen unterzeichnen in Damaskus einen unter der Schirmherrschaft Syriens zustande gekommenen Vertrag zur Befriedung des Libanon.



Geburtstage: Félix Vallotton, schwz.-frz. Maler (1865-1925); Roberto Longhi, ital. Kunsthistoriker (1890-1970); Walter Spiel, öst. Mediziner, Kinderpsych. (1920-2003); Hildegard Knef, dt. Schauspielerin, Chansonsängerin und Autorin (1925-2002); Birendra Bir Bikram Shah Dev, König von Nepal (1945-2001); Liu Xiaobo, chin. Bürgerrechtler und Träger des Friedensnobelpreises (1955-2017); Terri Garber, US-Schauspielerin (1960).

Todestage: Therese Krones, öst. Schausp./Soubrette (1801-1830); Alfred Thonet, öst. Industrieller dt. Herk. (1867-1935); Theodore Dreiser, US-Schriftsteller (1871-1945); Lemmy Kilmister, brit. Rockmusiker (1945-2015); Eva Deissen, öst. Journalistin/Kolumnistin (1947-2010).

Namenstage: Hubald, Jolande, Theodor, Hermann, Otto, Domitian, Thaddäus, Kaspar, Franz.

Quelle: SN