Dienstag, 28. Dezember

1831: Die Regierung des Großherzogtums Baden hebt die Pressezensur auf und verletzt damit die Karlsbader Beschlüsse von 1819 gegen die Pressefreiheit in den deutschen Fürstenstaaten.

1836: Spanien erkennt die Unabhängigkeit Mexikos an.

1881: Erstmals wird ein Theater, das Londoner "Savoy", durch Glühlampen erhellt.

1916: In Wien stirbt der Komponist und Kapellmeister Eduard Strauß, der jüngste Bruder des Walzerkönigs.

1931: Papst Pius XI. veröffentlicht in Rom seine Enzyklika "Lux veritatis" über die päpstliche Autorität.

1961: In New York findet die Uraufführung des Schauspiels "Die Nacht des Leguan" von Tennessee Williams statt.

1961: In Wien unterzeichnen Wirtschaftskammerpräsident Altkanzler Julius Raab und ÖGB-Chef Franz Olah das Sozialpartnerabkommen zur Stabilisierung von Löhnen und Preisen.

1981: Elizabeth Jordan Carr, das erste amerikanische Retortenbaby, wird geboren.



Geburtstage: Johann Lamprecht, öst. Geistlicher und Historiker (1816-1895); Woodrow Wilson, 28. Präsident der USA; Friedensnobelpreis 1919 (1856-1924); Otto Zuckerkandl, öst. Mediziner, Chirurg und Urologe (1861-1921); Roger Sessions, US-Komponist (1896-1985); Matthias Bierbaum, öst. Politiker (1916-1995); Martin Herzog, dt. Wirtschaftsmanager (1936); Engelbert Obernosterer, öst. Schriftsteller (1936); Mischa Zickler, öst. Autor; Fernsehproduzent und -regisseur (1966); Sienna Miller, US-Schauspielerin (1981).

Todestage: Eduard Strauß, öst. Komponist/Kapellmeister (1835-1916); Maximilian Raoul Steiner, öst-US-Komponist, dreifacher Oscar-Preisträger (1888-1971); Charlotte Kerr, dt. Schauspielerin (1927-2011); Debbie Reynolds, US-Schauspielerin (1932-2016).

Namenstage: Hubald, Jolande, Theodor, Hermann, Otto, Domitian, Thaddäus, Kaspar, Franz.