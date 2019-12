Unter Samstag, 28. Dezember, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

484: Nach dem Tod von König Eurich wird sein Sohn Alarich II. Herrscher im Westgotenreich.

1594: Im Gray's Inn in London wird erstmals "Die Komödie der Irrungen" von William Shakespeare aufgeführt.

1879: Ein nächtlicher Sturm reißt die Brücke über den Tay (Schottland) fort. Ein Zug rast mit voller Geschwindigkeit in den Abgrund. Bis zu 90 Menschen kommen ums Leben.

1899: Sigmund Freuds "Traumdeutung" erscheint mit der Jahreszahl 1900 bei Franz Deuticke in Wien. Die erste Auflage in Höhe von 600 Exemplaren ist erst im Jahr 1908 verkauft.

1969: Ägypten, Libyen und der Sudan geben bekannt, dass sie eine gemeinsame "Kampffront gegen Israel" bilden werden.

1984: Ein sowjetischer Marschflugkörper überfliegt Nordnorwegen und stürzt auf finnischem Staatsgebiet ab.

1999: Der turkmenische Präsident Saparmurad Nijasow lässt sich vom Parlament zum Staatsoberhaupt auf Lebenszeit mit dem Ehrentitel "Vater der Turkmenen" (Turkmenbashi) ausrufen.

1999: Bei einem Lawinenunglück im Jamtal bei Galtür in Tirol kommen neun deutsche Touristen ums Leben.



Geburtstage: Herbert von Bismarck, dt. Diplomat (1849-1904); Joseph Offenbach, dt. Schauspieler (1904-1971); Sergej Jutkewitsch, russ. Filmregisseur (1904-1985); Apollo Milton Obote, ugand. Politiker (1924-2005); Maggie Natalie Smith, brit. Schausp. (1934); Michael Hinz, dt. Schauspieler (1939-2008); Kary Banks Mullis, US-Biochemiker, Nobelpreis 1993 (1944-2019); Denzel Washington, US-Schauspieler (1954).

Todestage: Maria II. Stuart, Königin von England, Tochter von Jakob II., Mitregentin von Wilhelm III. von Oranien (1662-1694); Henryk Rodakowski, poln. Maler (1823-1894); Ante Pavelić, jugoslw. Politiker und Kriegsverbrecher (1889-1959); Hermann Oberth, öst.-dt. Raketenforscher siebenbürg. Herk. (1894-1989); Josef Gerö, öst. Politiker, Justizmin. (1896-1954); Sam Peckinpah, US-Drehbuchautor/Filmreg. (1925-1984); Susan Sontag, US-amer. Schriftstellerin, Kunst- und Kulturkritikerin und Menschenrechtlerin (1933-2004).

Namenstage: Hubald, Jolande, Theodor, Hermann, Otto, Domitian, Thaddäus, Kaspar, Franz.



Quelle: SN