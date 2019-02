Unter Donnerstag, 28. Februar, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1829: Ein Eisstoß auf der Donau führt bei Wien zu einer Katastrophe: 74 Tote, darunter 19 Kinder.

1919: Freikorps-Truppen besetzen Düsseldorf und nach schweren Kämpfen gegen Spartakisten Halle. In Braunschweig wird die Räterepublik ausgerufen.

1924: Uraufführung der Operette "Gräfin Mariza" von Emmerich Kálmán im Theater an der Wien.

1959: Sheriff Peter Pitches lässt in Los Angeles die erste Phantomzeichnung zur Identifizierung eines Verbrechers anfertigen.

1974: Bei britischen Unterhauswahlen verlieren die Konservativen ihre absolute Mehrheit, am 4. März tritt Premierminister Edward Heath zurück.

1994: Die letzten deutschen Soldaten ziehen aus Somalia ab. Sie waren Teil der UNO-Friedenstruppe, die den Bürgerkrieg beenden und die Versorgung der Zivilbevölkerung sichern sollten.

1994: Feierliche Übergabe von Walvis Bay (Walfischbucht) von Südafrika an Namibia.

1994: Amerikanische NATO-Flugzeuge schießen nahe Udbina im von serbischen Einheiten besetzten Gebiet Kroatiens vier serbische Kampfflugzeuge ab. Dies ist der erste Militärschlag der NATO in der 45-jährigen Geschichte der Allianz.

1999: Äthiopien gibt nach einer Großoffensive die Rückeroberung des von Eritrea beanspruchten Badme-Dreiecks bekannt.



Geburtstage: Ben Hecht, US-Schriftsteller (1894-1964); Stephen Spender, brit. Schriftsteller (1909-1995); Herwig Schopper, dt. Kernphysiker (1924); Frank Gehry, US-Architekt (1929); Sylvia Geszty, ungar. Opernsängerin (1934-2018); Erika Pluhar, öst. Schauspielerin (1939); Sepp Maier, dt. Fußballtormann (1944); Eva Glawischnig-Piesczek, ehem. öst. Politikerin (1969); Robert Sean Leonard, US-Schauspieler (1969).

Todestage: Maxwell Anderson, US-Dramatiker (1888-1959); Jane Russell, US-Schauspielerin (1921-2011).

Namenstage: Oswald, Antonia, Romanus, Walfriede, Silvana, Hilarius, Sira, Elisabeth.

