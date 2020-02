Unter Freitag, 28. Februar, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

380: Kaiser Theodosius schreibt in einem Edikt allen Völkern des Römischen Reiches den christlichen Trinitätsglauben vor.

1880: Durchstich des 15 km langen St. Gotthard-Eisenbahntunnels (nach anderen Angaben 29. 2.). Die Fertigstellung erfolgt 1882.

1920: Ungarn gibt sich eine provisorische Verfassung.

1940: Trotz des Krieges läuft aus Liverpool das größte Passagierschiff der Welt, die "Queen Elizabeth", zu ihrer Jungfernfahrt aus. Am 7. März trifft sie in New York ein.

1965: In Wien stirbt Bundespräsident Adolf Schärf (SPÖ), das dritte Staatsoberhaupt der Zweiten Republik, nach knapp achtjähriger Amtszeit. Bundeskanzler Josef Klaus (ÖVP) übernimmt interimistisch die Funktionen des Präsidenten.

1965: Indonesien vollzieht seinen Austritt aus den Vereinten Nationen.

1975: Beim bis dahin schwersten Unglück in der Geschichte der Londoner U-Bahn sterben 41 Menschen.

1975: Die Europäische Gemeinschaft und 46 AKP-Staaten (Afrika, Karibik und Pazifik) ratifizieren das Lomé-Abkommen, das die Stabilität der Exporterlöse garantieren soll.

1990: Die sowjetischen Bauern erhalten die Möglichkeit, Land selbst zu erwerben und an ihre Kinder zu vererben.

2000: FPÖ-Chef Jörg Haider kündigt seinen Rücktritt vom Parteivorsitz an und nominiert Vizekanzlerin Susanne Rieß-Passer als Nachfolgerin.



Geburtstage: Joseph Christian v. Zedlitz, öst. Schriftst. (1790-1862); Marcel Pagnol, franz. Schriftst./Filmregiss. (1895-1974); Kurt Absolon, öst. Maler und Graphiker (1925-1958); Leon Neil Cooper, US-Physiker; Nobelpreis 1972 (1930); Mario Andretti, ehem. US-Autorennfahrer (1940); Ernst Hilger, öst. Galerist und Kunsthändler (1950).

Todestage: Friedrich Ebert, erster dt. Reichspräsident (1871-1925); Adolf Schärf, öst. Politiker/Bundespräs. (1890-1965); Adriano Olivetti, ital. Industrieller (1901-1960); Mario Luzi, ital. Dichter (1914-2005); Yaşar Kemal, türk. Schriftsteller (1923-2015).

Namenstage: Oswald, Antonia, Romanus, Walfriede, Silvana, Hilarius, Sira, Elisabeth.



Quelle: SN