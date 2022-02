Unter Montag, 28. Februar, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

202 v. Chr.: Der Bauernführer Liu Bang besiegt seinen Rivalen Xiang Yu und begründet als Kaiser Gaozu die chinesische Han-Dynastie.

1892: Der Österreicher Wilhelm Steinitz verteidigt seinen Weltmeistertitel im Schach durch einen Sieg mit 12,5:10,5 Punkten gegen den Russen Michail Tschigorin.

1902: Wien: Letzte Fahrt des Pferdewagens der Tramwaygesellschaft von der Mariahilfer Straße zur Remise Winkelmannstraße.

1922: Ägypten wird formal unabhängig, bleibt aber de facto unter britischer Vormundschaft. Die Briten sichern sich die Kontrolle über den Suezkanal. Sultan Ahmed Fuad nimmt als Fuad I. den Königstitel an.

1962: In Geheimverhandlungen mit der algerischen Befreiungsbewegung FLN stimmt die französische Regierung einem Fahrplan für die Unabhängigkeit nach achtjährigem Krieg prinzipiell zu.

1982: In Addis Abeba verlassen 19 Delegationen die einwöchige Außenministerkonferenz der OAU (Organisation afrikanischer Einheit) aus Protest gegen die Aufnahme der Guerillaorganisation POLISARIO als OAU-Vollmitglied. Die Beratungen werden trotzdem fortgesetzt.

1987: Die philippinische Präsidentin Corazon Aquino verkündet eine vollständige Amnestie für jene kommunistischen Rebellen, die ihre Waffen niederlegen.

1997: Ein Erdbeben im Norden des Iran fordert etwa 3.000 Tote.

2002: Start von Envisat, des bis dahin massereichsten Satelliten der ESA mit einer Ariane 5-Rakete.

2007: Die EU-Kommission gibt grünes Licht für die Übernahme der BAWAG P.S.K. Bank durch den US-Fonds Cerberus. Die Brüsseler Wettbewerbshüter sehen durch die Transaktion den Wettbewerb nicht beeinträchtigt. Die Amerikaner blättern für die Gewerkschaftsbank 3,2 Mrd. Euro hin, wobei 2,6 Mrd. Euro an den bisherigen Eigentümer ÖGB zum Schuldenabbau gehen und rund 600 Mio. Euro in eine Kapitalerhöhung bei der BAWAG selbst fließen. Es handelt sich um den bisher teuersten Bar-Bankkauf in der österreichischen Wirtschaftsgeschichte. Die BAWAG P.S.K. ist die fünftgrößte Bank Österreichs.



Geburtstage: Thomas Theodor Heine, dt. Maler/Karikaturist (1867-1948); George Malcolm, brit. Cembalist/Dirigent (1917-1997); Brian Jones, brit. Musiker ("Rolling Stones") (1942-1969); Dino Zoff, ehem. ital. Fußballtormann (WM 1982) und Fußballtrainer (1942); Sabine Haag, öst. Kunsthistorikerin (1962); Claudio Chiappucci, ital. Ex-Radrennfahrer (1962); Rory Cochrane, US-Schauspieler (1972); Axel Stein, dt. Kabarettist, Schauspieler (1982).

Todestage: Aegidius Tschudi, schweiz. Historiker (1505-1572); Anny Ondra, dt. Schauspielerin (1902-1987); Arthur Schlesinger, US-Historiker (1917-2007); Nora Kaye, US-Balletttänzerin (1920-1987); Helmut Zacharias, dt. Violinist (1920-2002); Fritz Hakl, öst. Kammerschauspieler (1932-2012); Wladimir Petrow, russ. Eishockey-Legende (1947-2017); Franz Hütterer, öst. Kabarettist (1954-2012).

Namenstage: Oswald, Antonia, Romanus, Walfriede, Silvana, Hilarius, Sira, Elisabeth.