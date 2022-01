Unter Freitag, 28. Jänner, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1077: König Heinrich IV., der tags zuvor im Büßergewand vor Papst Gregor VII. erschienen war, wird in Canossa vom Bann gelöst.

1547: König Heinrich VIII. von England stirbt im Alter von 55 Jahren in Westminster, König wird der neunjährige Eduard VI.

1887: In Paris beginnt der Bau des Eiffelturms (bis 1889). Anlass für den Bau ist das 100-jährige Jubiläum der französischen Revolution im Rahmen der Weltausstellung 1889 in Paris.

1897: Eröffnung der ersten Straßenbahnlinie in Wien. Sie führt vom Schottentor nach Dornbach.

1897: Der deutsche Erfinder Rudolf Diesel bringt erstmals den später nach ihm benannten Motor zum Laufen.

1902: In Washington wird die Carnegie-Gesellschaft gegründet. Ihr Ziel ist die wissenschaftliche Forschung und deren Auswertung für den Fortschritt der Menschheit.

1932: Japanische Truppen besetzen Shanghai.

1952: Ein außerordentlicher ÖVP-Bundesparteitag beschließt die programmatischen Leitsätze "Alles für Österreich" und legt die Trennung von Partei- und Regierungsfunktionen fest. Bundeskanzler Leopold Figl wird als Parteiobmann von Julius Raab abgelöst.

1957: In Österreich beginnt der Verkauf der Volksaktien.

1962: Die amerikanische Raumsonde Ranger-3 verfehlt den Erdtrabanten um 37.000 km und schlägt eine Bahn um die Sonne ein.

1967: Die letzte Nummer der Tageszeitung "Neues Österreich" erscheint - sie war die erste österreichische Zeitung der Zweiten Republik.

1972: Die deutschen Regierungschefs von Bund und Ländern verabschieden den sogenannten "Radikalenerlass" (Grundsätze über die Mitgliedschaft von Beamten in extremen Organisationen).

1982: Die italienische Polizei befreit in einer Wohnung in Padua den seit 42 Tagen von den Roten Brigaden gefangen gehaltenen amerikanischen NATO-General James Dozier.

1992: Udo Proksch wird von einem Senat des Oberlandesgerichts Wien zu lebenslanger Haft verurteilt. Der 57-Jährige hatte in erster Instanz im März 1991 wegen sechsfachen Mordes, sechsfachen Mordversuchs, Gefährdung durch Sprengmittel und versuchten schweren Betrugs 20 Jahre Gefängnis erhalten.

1997: Der neue Bundeskanzler Viktor Klima und seine Regierung werden von Bundespräsident Thomas Klestil angelobt. Der Wiener SPÖ-Stadtrat Rudolf Edlinger wird als Nachfolger Klimas Finanzminister.

1997: Vor der südafrikanischen Wahrheitskommission legen Polizisten ein Geständnis über den Mord an dem Bürgerrechtskämpfer Steve Biko im Jahr 1977 ab.



Geburtstage: Heinrich VII. Tudor, König von England (1457-1509); Sir Robert John Le Mesurier McClure, brit. Polarforscher (1807-1873); Otto Braun, dt. Staatsmann (1872-1955); Arthur Rubinstein, poln.-US-Pianist (1887-1982); Ernst Lubitsch, dt.-US-Regisseur (nach anderen Angaben 29. 1.) (1892-1947); Valentin Petrovic Katajew, russ. Schriftst. (1897-1986); Ursula Herking, dt. Schauspielerin (1912-1974); Jackson Pollock, US-Maler (1912-1956); Robert William Holley, US-Biochemiker; Nobelpreis 1968 (1922-1993); Karl Schlechta, öst. Fußballspieler/-trainer (1922-2016); Hans-Jürgen Bäumler, ehem. dt. Eiskunstläufer und Schauspieler (1942)

Todestage: Heinrich VIII., engl. König (1491-1547); Johannes Hevelius, dt. Astronom; Begründer der Kartografie des Mondes (1611-1687); Mikel Koliqi, alban. Kardinal (1903-1997); Dino Buzzati, ital. Schriftsteller (1906-1972); Astrid Lindgren, schwed. Schriftstellerin (1907-2002); Hans Lang, öst. Komponist (1908-1992); Grete Rehor, öst. Politikerin (1910-1987); Karel Svoboda, tschech. Komponist (1938-2007); Ernst M. Binder, öst. Autor und Theaterregisseur (1953-2017).

Namenstage: Thomas, Karl, Manfred, Julian, Petrus, Josef F., Leonides.