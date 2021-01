Unter Donnerstag, 28. Jänner, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1256: Der deutsche Gegenkönig Wilhelm von Holland fällt im Kampf gegen die aufständischen Friesen bei Alkmaar.

1871: Paris kapituliert im Deutsch-Französischen Krieg von 1870/71 vor den deutschen Truppen. Der Zusammenbruch des Zweiten Kaiserreichs und die Gefangennahme von Napoleon III. durch die Preußen nach der Kapitulation von Sedan im September 1870 hatten die französische Armee moralisch geschwächt.

1911: Die erste Rallye Monte Carlo endet mit dem Sieg des Franzosen Henri Rougier auf einem Turcat-Méry.

1921: Bei Cassirer erscheint "Über die Galgenlieder" von Christian Morgenstern.

1936: Bei Zsolnay erscheint in deutscher Übersetzung der englische Roman "Das Herrenhaus" von John Galsworthy als Ganzleinenband mit Goldprägung.

1941: Der Gau Schlesien der NSDAP wird von Hitler in die Gaue Oberschlesien und Niederschlesien aufgeteilt, auch die bisherige preußische Provinz Schlesien wird geteilt.

1961: In Ruanda wird der Mwami (König) Kigeri V. gestürzt und das Land zur Republik proklamiert.

1966: Beim Anflug auf den Flughafen Bremen stürzt eine Convair der Deutschen Lufthansa ab, 46 Menschen kommen ums Leben.

1981: In Straßburg unterzeichnen Vertreter mehrere Länder, darunter Österreich, die Datenschutzkonvention des Europarates.

1986: Die amerikanische Raumfähre Challenger explodiert 75 Sekunden nach dem Start von Cape Canaveral. Sieben Astronauten, unter ihnen auch zwei Frauen, kommen dabei ums Leben.

1991: In einem Interview droht der irakische Staatschef Saddam Hussein mit dem Einsatz von chemischen, biologischen und auch nuklearen Waffen im Golfkrieg.



Geburtstage: Viktor Nessler, dt. Komponist (1841-1890); Sir Henry Morton Stanley, brit. Forschungsreisender (1841-1904); Siegfried Jacobsohn, dt. Publizist (1881-1926); Vergílio Ferreira, port. Schriftsteller (1916-1996); Anna Demuth, öst. Politikerin (1921); Peter Weiser, öst. Journalist, Generalsekr. des Wiener Konzerthauses (1926-2012); Alan Alda, US-Schauspieler (1936); Ismail Kadare, alban. Schriftsteller (1936); Jochen Busse, dt. Schauspieler (1941); Elijah Wood, US-Filmschauspieler (1981).

Todestage: Wilhelm von Holland, dt. Gegenkönig (1227/28-1256); Sir Francis Drake, engl. Admiral/Seeheld (um 1540-1596); Paul V., ital. Papst (1552-1621); Giuseppe Fiorelli, ital. Archäologe (1823-1896); Anton Rintelen, öst. Politiker (1876-1946); Burne Hogarth, US-Comic-Zeichner (1911-1996); Jerry Siegel, US-Schriftsteller; einer der beiden Superman-Erfinder (1914-1996); Kurt Sowinetz, öst. Schauspieler (1928-1991); Joseph Brodsky, russ.-US-Schriftst., Nobelpreis 1987 (1940-1996); Margaret Price, brit. Sopranistin (1941-2011).

Namenstage: Thomas, Karl, Manfred, Julian, Petrus, Josef F., Leonides.

