Unter Mittwoch, 28. Juli, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1601: In Österreich verlangen kaiserliche Patente die Annahme des katholischen Glaubens oder die Auswanderung.

1696: Der russische Zar Peter I. erobert die Festung Asow. Er muss sie 1711 an die Türkei zurückgeben.

1821: José de San Martín proklamiert die Unabhängigkeit Perus von Spanien, doch wird das Land erst 1824 endgültig frei.

1921: Die Freiheitskämpfer der Rif-Kabylen unter Abd el-Krim fügen den spanischen Truppen in Marokko eine schwere Niederlage zu: Ausrufung der Vereinigten Rif-Republik.

1941: Im KZ Auschwitz wird die erste Selektion vorgenommen, nach der 575 Häftlinge zur Tötung in die Euthanasieanstalt Sonnenstein in Sachsen gebracht werden.

1971: Im Simplon-Tunnel zwischen Italien und der Schweiz entgleist ein Zug mit italienischen Arbeitern. Fünf Menschen kommen ums Leben, 24 werden verletzt.

1976: Ein verheerendes Erdbeben zerstört die Stadt Tangshan 200 Kilometer nordöstlich von Peking. Nach amtlichen, erst Jahre später veröffentlichten Statistiken kamen bei dem Unglück 242.000 Menschen ums Leben.

1981: Der Guru Bhagwan Shree Rajneesh, Führer der Bhagwan-Sekte, verlässt Poona in Indien und reist in die USA aus, um sich auf einer Farm in Oregon niederzulassen. Dahinter werden steuerliche Gründe vermutet. (1985 wird er ausgewiesen, die Sekte kurze Zeit später aufgelöst).

1986: Von den USA finanzierte rechtsgerichtete Contra-Rebellen töten in Nordnicaragua fünf Zivilisten, darunter je einen Aufbauhelfer aus der Schweiz und aus Deutschland.

1986: Parteichef Michail Gorbatschow kündigt einen Teilabzug der sowjetischen Truppen aus Afghanistan an.

2001: Alejandro Toledo wird als neuer Präsident Perus vereidigt. Er ist der erste Staatschef indianischer Herkunft in dem südamerikanischen Land.



Geburtstage: Ignaz Bösendorfer, öst. Klavierbauer (1796-1859); Gottlob Frick, dt. Opernsänger (1906-1994); Milan Uhde, tschech. Bühnendichter/Politiker (1936); Ricardo Muti, ital. Dirigent (1941); Santiago Calatrava, span. Architekt (1951).

Todestage: Antonio Vivaldi, ital. Komponist (1678-1741); Josef von Baky, dt. Filmregisseur (1902-1966); Annemarie Selinko, öst. Schriftstellerin (1914-1986); Ludwig Prokop, öst. Sportmediziner (1920-2016); Robert Köck, öst. Kriminalist (1926-1991).

Namenstage: Nazarius, Ada, Beatus, Bantus, Benno, Pantaleon, Celsus, Innozenz, Viktor, Bernhard, Adele.