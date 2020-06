Unter Sonntag, 28. Juni, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1245: Das erste Lyoner Konzil tritt unter Papst Innozenz IV. zusammen (bis 17. Juli).

1675: Die auf Veranlassung Frankreichs in Brandenburg eingefallenen Schweden werden in der Schlacht bei Fehrbellin von den Truppen des Großen Kurfürsten Friedrich Wilhelm geschlagen.

1835: Die Bayerische Hypotheken- und Wechselbank, die größte und älteste deutsche Hypothekenbank auf Aktien, wird gegründet.

1940: Die britische Regierung erkennt das von General Charles de Gaulle in London gebildete "Nationalkomitee Freies Frankreich" an.

1940: Die rumänische Regierung willigt auf sowjetischen Druck hin in die Abtretung Bessarabiens und der Nordbukowina an die Sowjetunion ein.

1945: Der Oberste Sowjet beschließt, Marschall Stalin den Rang eines Generalissimus zu verleihen.

1950: Nordkoreanische Truppen erobern die südkoreanische Hauptstadt Seoul.

1965: Königin Juliana gibt die Verlobung der niederländischen Kronprinzessin Beatrix mit dem deutschen Diplomaten Claus von Amsberg bekannt.

1985: Der Deutsche Bundestag beschließt gegen die Stimmen der SPD und der Grünen das "Vermummungsverbot" bei Demonstrationen.

1985: Die EG-Umweltminister einigen sich auf die stufenweise Einführung neuer Abgasgrenzwerte für Pkw.

1990: Die Kopenhagener KSZE-Menschenrechtskonferenz nimmt ihre Schlusserklärung an, in der demokratische Grundprinzipien wie freie Wahlen und Mehrparteiensystem festgeschrieben werden.

2000: Der Prozess um das Grubenunglück im obersteirischen Lassing endet mit zwei Schuldsprüchen.



Geburtstage: Otto Julius Bierbaum, dt. Schriftsteller (1865-1910); Berthold Viertel, öst. Regisseur/Schriftsteller (1885-1953); "Hänschen" Frömming, dt. Trabrennfahrer (1910-1996); Erich Kuby, dt. Journalist/Schriftsteller (1910-2005); Giselher Klebe, dt. Komponist (1925-2009); Joachim Hansen, dt. Schauspieler (1930-2007); Jack Gold, brit. Filmregisseur (1930-2015); Dieter Schrage, öst. Kunsthistoriker dt. Herk. (1935-2011); Eva Kinsky, öst. Schauspielerin (1945-2000); Marlene Streeruwitz, öst. Schriftstellerin (1950); Heribert Weber, öst. ehem. Fußballspieler (1955).

Todestage: Ferdinando Minoia, ital. Automobilrennfahrer (1884-1940); Arne Mattsson, schwed. Filmregiseur (1919-1995); Nicolas Hayek, schweiz. Uhrenindustrieller (Swatch) (1928-2010).

Namenstage: Irenäus, Diethilde, Josua, Ekkehard, Leo, Josef, Dietlinde, Heimo, Senta, Serenus.

Quelle: SN