Unter Montag, 28. Juni, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1626: Oberösterreichischer Bauernaufstand: Der Bauernanführer Stefan Fadinger wird während einer Besichtigung der Stellungen vor dem Linzer Landhaus durch eine Musketenkugel schwer verwundet und stirbt am 5. Juli.

1881: Kaiser Franz Joseph I. schließt mit Fürst Milan von Serbien ein Geheimbündnis. Die serbische Politik wird damit unter österreichisch-ungarische Führung gestellt.

1926: Die 1890 gegründete Daimler-Motorengesellschaft in Berlin und die 1883 gegründete Firma Benz und Cie, Rheinische Gasmotorenfabrik Mannheim, fusionieren zur Daimler-Benz-AG mit Sitz in Berlin.

1956: In Posen wird ein Arbeiteraufstand vom polnischen Militär blutig niedergeschlagen (50 Tote, mehr als 200 Verletzte).

1966: In Argentinien übernimmt nach einem unblutigen Staatsstreich gegen Präsident Arturo Illia die Armee die Macht.

1971: Der frühere US-Boxweltmeister Muhammad Ali wird von der Anklage der Wehrdienstverweigerung freigesprochen.

1976: Die Seychellen-Inseln im Indischen Ozean, die seit 1903 britische Kronkolonie waren, werden unabhängig.

1981: Einem Bombenanschlag auf die Zentrale der Regierungspartei in Teheran fallen 74 Politiker zum Opfer, darunter der Parteichef und Oberste Richter Ayatollah Hosseini Beheschti sowie vier Minister.

1986: Die bayerische Landesregierung hindert trotz Protesten der Regierung in Wien 322 österreichische Kernkraftgegner an der Einreise zu einer Demonstration in Wackersdorf.

1991: In Budapest beschließen die Mitgliedsländer des Rates für gegenseitige Wirtschaftshilfe (RGW) die Auflösung der Organisation.

1991: Die ÖVP wählt auf ihrem Parteitag Erhard Busek zu ihrem neuen Parteiobmann.

1991: Die jugoslawische Bundesarmee stellt ihre Operationen in Slowenien vorerst ein. Die Außenminister Italiens, Luxemburgs und der Niederlande (EG-Troika) reisen nach Belgrad. Einige Tage später flammen die Kämpfe wieder auf.

1996: Aus einem Dienstauto der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Suchtgiftkriminalität (EBS) lassen Ex-Jugoslawen eine Geldtasche mit zwei Millionen Schilling mitgehen. Diese hätten bei einer verdeckten Operation als "Vorzeigegeld" verwendet werden sollen.

2001: Der jugoslawische Ex-Staatschef Slobodan Milošević wird an das Haager UNO-Kriegsverbrechertribunal überstellt.

2001: Die Europäische Union entsendet den ehemaligen französischen Verteidigungsminister François Léotard als Sonderbeauftragten nach Mazedonien, um die schwere Krise zwischen slawischer Mehrheitsbevölkerung und albanischer Minderheit zu entschärfen.

2006: Montenegro wird als 192. Mitgliedstaat in die Vereinten Nationen (UNO) aufgenommen.

2011: Die Regierung einigt sich auf eine Oberstufen-Reform. Besonders umstritten bei der modularen Oberstufe ist die Frage des Sitzenbleibens. Als Kompromiss wird vereinbart, dass man mit bis zu zwei Fünfern automatisch aufsteigen kann.

2016: VW schließt im Abgasskandal in den USA einen Vergleich über rund 15 Mrd. Dollar. Am 25. Oktober wird er von einem US-Bezirksgericht genehmigt. Damit sind die Streitigkeiten um 2,0-Liter-Diesel-Motoren aus dem Weg geräumt.



Geburtstage: Heinrich VIII., König von England (1491-1547); Lazar Wechsler, Schweizer Filmproduzent (1896-1981); Maria Goeppert-Mayer, US-Physikerin; Nobelpreis 1963 (1906-1972); P. V. Narashima Rao, ind. Politiker (1921-2004); Mel Brooks, US-Schauspieler (1926); Itamar Augusto C. Franco, brasil. Politiker (1931-2011); Jürg Federspiel, schweiz. Schriftsteller (1931-2007); Ivan Nagel, ung-dt. Schriftsteller, Theaterkritiker und -intendant (1931-2012); Kurt Krenn, öst. Bischof (1936-2014); Niki List, öst. Filmregisseur (1956-2009); Irina Wanka, dt.-öst. Schauspielerin (1961); John Cusack, US-Schauspieler (1966); Mary Stuart Masterson, US-Schauspielerin (1966); Kevin De Bruyne, belg. Fußballspieler (1991).

Todestage: Martin Johann Schmidt ("Kremser Schmidt"), öst. Barockmaler (1718-1801); James Madison, 4. Präsident der USA (1751-1836); Mohammed Hosseini Beheschti, iran. Politiker/Oberster Richter (1928-1981); Peter Kreuder, dt. Komponist (1905-1981); Nikolas "Nik" Vogel, öst. Schauspieler, Kriegsberichterstatter und Kameramann (1967-1991).

Namenstage: Irenäus, Diethilde, Josua, Ekkehard, Leo, Josef, Dietlinde, Heimo, Senta, Serenus.