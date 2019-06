Unter Freitag, 28. Juni, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1389: Auf dem Amselfeld nördlich von Priština im Kosovo besiegen die Türken die Serben.

1519: König Karl I. von Spanien wird in Frankfurt/Main zum deutschen Kaiser Karl V. gewählt.

1859: Im britischen Newcastle findet die erste Hundeschau der Welt statt.

1914: Der österreichische Thronfolger Erzherzog Franz Ferdinand und seine Frau Sophie werden in Sarajevo durch Schüsse des bosnisch-serbischen Studenten Gavrilo Princip getötet. Vorangegangen war der Tat ein Bombenanschlag des Mitverschworenen Nedeljko Cabrinovic (beide Attentäter waren Mitglieder der serbischen Geheimorganisation "Schwarze Hand"). Fünf Wochen später bricht der Erste Weltkrieg aus.

1919: Im Spiegelsaal von Versailles wird der Friedensvertrag zwischen dem Deutschen Reich und den Alliierten unterzeichnet, der Deutschland Gebietsabtretungen und hohe Reparationen auferlegt.

1939: In Port Washington (Long Island) startet der erste reguläre Passagierflug zwischen den USA und Europa. Die "PanAm"-Maschine braucht 24 Stunden, um ihr Ziel Marseille zu erreichen, und muss auf den Azoren und in Lissabon zwischenlanden.

1944: Das Oberkommando der deutschen Wehrmacht meldet die "Räumung" der Städte Witebsk und Orscha, an der finnischen Front geht die karelische Hauptstadt Petrosawodsk verloren.

1959: Die Bevölkerung Hawaiis entscheidet sich mit großer Mehrheit dafür, 50. Staat der USA zu werden.

1979: Die OPEC erhöht den Ölpreis um rund 15 Prozent.

1989: Mit nationalistischen Parolen gedenken Hunderttausende von Serben auf dem Amselfeld (Kosovo Polje) der Niederlage gegen die Türken vor 600 Jahren. Feindselige Töne gegen die albanische Bevölkerungsmehrheit im Kosovo prägen die Kundgebungen.

1989: Der seit 9. Jänner tagende parlamentarische "Lucona"-Untersuchungsausschuss stellt seinen Endbericht fertig. Nationalratspräsident Leopold Gratz und Innenminister Karl Blecha (beide SPÖ) treten während der Untersuchungen von ihren Ämtern zurück.

1994: Prinz Charles gibt in einem Fernsehinterview erstmals zu, seine Frau Lady Diana betrogen zu haben und löst damit eine Debatte über seine Eignung als König aus.

1994: Wegen neunfachen Mordes wird "Häfenliterat" Jack Unterweger in Graz zu lebenslanger Haft verurteilt. Er erhängt sich einen Tag später in seiner Zelle.

1999: Nach dem Einrücken der ersten Friedenstruppen in den Kosovo beginnt das UNO-Flüchtlings-Hochkommissariat (UNHCR) mit der organisierten Repatriierung der Vertriebenen.

2004: Der ÖBB-Manager Josef Moser wird zum neuen Rechnungshofpräsidenten gewählt. Er löst damit Franz Fiedler ab.

2004: Die US-geführte Koalition im Irak übergibt die Souveränität über das Land an die irakische Regierung.



Geburtstage: Étienne François Herzog von Choiseul, franz. Politiker (1719-1785); Carlotta Grisi, ital. Tänzerin (1819-1899); Eric Ambler, brit. Krimiautor (1909-1998); Danilo Dolci, ital. Schriftst. u. Sozialreformer (1924-1997); Ewald Nowotny, öst. Politiker u. Ökonom; SPÖ; seit 2008 Gouverneur der Oesterreichischen Nationalbank (1944); Paul Löwinger (jr.), öst. Autor u. Regisseur (1949-2009).

Todestage: Franz Ferdinand von Österreich-Este, öst.-ung. Thronfolger (1863-1914); Sophie Herzogin von Hohenberg (geb. Gräfin Chotek von Chotkowa und Wognin) (1868-1914); Hermann Leopoldi (eigtl. Ferdinand Kohn), öst. Chansonkomponist u. -sänger (1888-1959); Paul Dessau, dt. Komponist (1894-1979); Yigael Yadin, israel. Archäologe u. Politiker (1917-1984); Hilde Krahl (eigtl. Hildegard Kolacny), öst. Schauspielerin (1917-1999); Claus Gatterer, öst. Journalist (1924-1984).

Namenstage: Irenäus, Diethilde, Josua, Ekkehard, Leo, Josef, Dietlinde, Heimo, Senta, Serenus.

