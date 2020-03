Unter Samstag, 28. März, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1800: Das irische Parlament beschließt die Vereinigung des Landes mit England. (1801 entsteht das "Vereinigte Königreich von Großbritannien und Irland". In das gemeinsame Parlament dürfen die mehrheitlich katholischen Iren nur Protestanten entsenden).

1910: Dem von dem Franzosen Henri Fabre entwickelten ersten Flugzeug mit Schwimmkufen gelingt in Martigues bei Marseille der Start aus dem Wasser.

1940: Der alliierte oberste Kriegsrat beschließt in London, ab 5. April norwegische Gewässer zu verminen und Stützpunkte in Norwegen zu besetzen.

1945: Der Organisationsplan der O5 (Österreichische Widerstandskämpfer) wird in Paris dem russischen General Susloparow übergeben.

1970: Einem Erdbeben in Westanatolien fallen fast 2.000 Menschen zum Opfer.

1970: Nach 30 Jahren militärischer Präsenz verlassen die letzten britischen Truppen die Stützpunkte Tobruk und El Aden in Libyen.

1990: In Großbritannien lassen Zollfahnder einen Schmugglerring zur Lieferung atomarer Zündvorrichtungen an den Irak auffliegen.

1990: Der sowjetische Präsident Gorbatschow bezeichnet einen kontrollierten Übergang zur Marktwirtschaft als notwendig.

2000: Bei einem Lawinenunglück am Kitzsteinhorn bei Kaprun reißt ein 400 Meter breites Schneebrett zwölf Skifahrer in den Tod.

2010: Nach den Missbrauchsskandalen in der katholischen Kirche ernennt Christoph Kardinal Schönborn die frühere steirische Landeshauptfrau Waltraud Klasnic zur Opferbeauftragten.



Geburtstage: Teresa von Ávila, span. Mystikerin (1515-1582); Eduard Haken, tschech. Opernsänger (1910-1996); Ingrid von Schweden, dän. Prinzessin (1910-2000); Jerome Isaac Friedman, US-Physiker (1930); Eric-Emmanuel Schmitt, frz. Schriftsteller (1960); Vince Vaughn, US-Schauspieler (1970).

Todestage: Josef Speckbacher, Tiroler Freiheitskämpfer (1767-1820); Marc Chagall, russ.-frz. Maler und Grafiker (1887-1985); Hans Hermann Nissen, dt. Bariton (1893-1980).

Namenstage: Johannes, Guntram, Johanna, Malchus, Gundelind, Ingberg, Wilhelm, Janine, Ingo, Adelheid.



Quelle: SN