Unter Sonntag, 28. März, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1801: Im Wiener Burgtheater wird die Ballettmusik "Die Geschöpfe des Prometheus" von Ludwig van Beethoven uraufgeführt.

1896: In der Mailänder Scala wird "André Chénier" von Umberto Giordano uraufgeführt.

1916: Im Hoftheater München wird die einaktige Oper "Violanta" von Erich Wolfgang Korngold uraufgeführt (musikalische Leitung: Bruno Walter).

1931: Hindenburg erlässt die Notverordnung zur Bekämpfung politischer Ausschreitungen, die auch das Versammlungsrecht und die Pressefreiheit erheblich einschränkt.

1946: In München erscheint das erste Heft der (zweiten) satirischen Zeitschrift der US-Zone, "Der Simpl - Kunst-Karikatur-Kritik".

1966: Der türkische Generalstabschef Cevdet Sunay wird vom Parlament in Ankara als Nachfolger von General Cemal Gürsel zum Staatspräsidenten gewählt. Die Parteien anerkennen damit sechs Jahre nach dem Militärputsch die Führungsrolle der Armee.

1976: Das Population Reference Bureau in Washington gibt bekannt, dass die Weltbevölkerung die Vier-Milliarden-Grenze überschritten hat. Die Zahl der auf der Erde lebenden Menschen hat sich damit seit 1930 verdoppelt.

1991: Trotz Demonstrationsverbot gehen in Moskau Hunderttausende Bürger für Jelzins Reformpolitik auf die Straße.

2001: Sergej Iwanow, Sekretär des russischen Sicherheitsrates, wird neuer Verteidigungsminister.



Geburtstage: Willem Mengelberg, niederl. Dirigent (1871-1951); Peter Suhrkamp, dt. Verleger (1891-1959); Boleslaw Barlog, dt. Theaterregisseur (1906-1999); Lotte Tobisch, öst. "Opernball-Lady" (1926-2019); Mario Vargas Llosa, peruan. Schriftsteller (1936); Barbara Wussow, dt.-öst. Schauspielerin (1961); Julia Stiles, US-Schauspielerin (1981); Lady Gaga, US-Sängerin (1986).

Todestage: Bartholomäus Welser, dt. Großkaufmann und Bankier (1484-1561); Josef Staudigl, öst. Sänger und Regisseur (1807-1861); Modest Mussorgski, russ. Komponist (1839-1881); Agenor Graf Gołuchowski (der Jüngere), poln.-öst. Politiker (1849-1921); Max Freiherr von Ferstel, öst. Architekt (1859-1936); Virginia Woolf, US-Schriftstellerin (1882-1941); Jakob Probst, schweiz. Bildhauer (1880-1966); Caspar Weinberger, US-Politiker (1917-2006); Hans Blumenberg, dt. Philosoph (1920-1996); Juri Trifonow, sowjet. Autor (1925-1981).

Namenstage: Johannes, Guntram, Johanna, Malchus, Gundelind, Ingberg, Wilhelm, Janine, Ingo, Adelheid.