Unter Freitag, 28. Mai, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1521: Kaiser Karl V. unterschreibt das vom Reichstag zu Worms am 8. Mai erlassene Wormser Edikt, mit dem Luther als Ketzer in die Acht erklärt wird.

1871: Die Pariser "Blutwoche" endet mit der Niederschlagung des Kommunenaufstandes.

1926: In Berlin wird die erste deutsche Eheberatungsstelle eröffnet.

1926: In Braga erhebt sich General Gomes da Costa gegen die portugiesische Regierung, setzt die Verfassung außer Kraft, löst das Parlament auf und errichtet im Juni eine Diktatur.

1931: Der Schweizer Auguste Piccard erreicht mit einem Ballon die Höhe von 16.000 Meter.

1936: In Berlin wird der Film "Flitterwochen" mit Anny Ondra und Hans Söhnker uraufgeführt.

1941: Im Osten der Insel Kreta landen italienische Truppen. In der Nacht auf den 29. Mai beginnen die Briten mit der Evakuierung von 17.000 Soldaten per Schiff.

1956: Erste Musterung für das österreichische Bundesheer im Wiener Messepalast (Jahrgang 1937). 26.362 Präsenzdiensttaugliche von insgesamt 32.482 Gemusterten.

1961: Geburtsstunde der Gefangenenhilfsorganisation amnesty international (ai): Der Anwalt Peter Benenson veröffentlicht im Londoner "Observer" einen Aufruf gegen Inhaftieren, Foltern und Hinrichten von Menschen aus politischen und religiösen Gründen.

1991: Der längste Bürgerkrieg Afrikas ist nach fast 30 Jahren zu Ende: Rebellen der Volksdemokratischen Revolutionsfront nehmen die äthiopische Hauptstadt Addis Abeba ein und stürzen das linksgerichtete Militärregime unter Mengistu Haile Mariam.

1996: Frankreichs Staatspräsident Jacques Chirac kündigt die Abschaffung der Wehrpflicht an.



Geburtstage: Johann Ohnefurcht, Herzog von Burgund (1371-1419); Johann Philipp Graf Cobenzl, öst. Staatsmann (1741-1810); Alexander Mitscherlich, dt. Chemiker (1836-1918); Karl Aloys Schenzinger, dt. Arzt und Schriftsteller (1886-1962); Wolfgang Albach-Retty, öst. Schauspieler (1906-1967); Fritz Hochwälder, öst. Dramatiker (1911-1986); Walker Percy, US-Schriftsteller (1916-1990); Heinz G. Konsalik, dt. Schriftsteller (1921-1999); Rolf Castell, dt. Schauspieler (1921-2012); Mogens Glistrup, dän. Politiker (1926-2008); Carroll Baker, US-Schauspielerin (1931).

Todestage: Anton Reicha, böhm.-frz. Komponist (1770-1836); Louis Vivin, frz. Maler (1861-1936); Stefan Kardinal Wyszyński, poln. Primas (1901-1981); Jean Vilar, frz. Schauspieler/Theaterreg. (1912-1971); Jimmy Rowles, US-Jazzmusiker (1918-1996); Umberto Masetti, ital. Motorradrennfahrer (1926-2006); Ernst Anders, öst. Schauspieler (1928-1991).

Namenstage: Wilhelm, Rudhard, Germanus, Liane, Lya, Lia, Wilhelmine, Viktor, Augustinus.