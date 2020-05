Unter Donnerstag, 28. Mai, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1900: In den USA wird der Begriff Rolltreppe registriert, die erste ihrer Art aber war schon 1896 auf Coney Island in Betrieb genommen worden.

1930: Zur Deckung des Haushaltsdefizits wird in Deutschland ein "Notopferplan" verfügt, der die Erhöhung von Steuern und von Beiträgen zur Kranken- und Arbeitslosenversicherung zum Inhalt hat.

1940: Die belgische Armee unter dem Oberbefehl von König Leopold III. kapituliert gegen den Willen der belgischen Regierung vor den nazideutschen Aggressoren, dem König wird in seinem Schloss Laeken unter Hausarrest gestellt.

1965: Ein Unglück in einer Kohlengrube bei Dhanbad in Indien fordert offiziell 274, nach Angaben von Gewerkschaften mehr als 400 Todesopfer.

1995: Beim bisher stärksten Erdbeben in der russischen Pazifik-Region auf der Insel Sachalin verlieren etwa 2.400 Menschen ihr Leben.

2000: Trotz Protesten und Betrugsvorwürfen findet in Peru die zweite Runde der umstrittenen Präsidentenwahlen statt. Einziger Kandidat ist Amtsinhaber Alberto Fujimori.

2015: Die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) kündigt an, bis zum Jahr 2020 die Hälfte ihres Goldbestandes in Österreich zu lagern.



Geburtstage: Hans Makart, öst. Maler (1840-1884); T-Bone Walker, US-amerikanischer Musiker (1910-1975); Dietrich Fischer-Dieskau, dt. Bariton (1925-2012); Bülent Ecevit, türk. Politiker (1925-2006); Heinz Reincke, dt.-öst. Schauspieler (1925-2011); Hunter Doherty "Patch" Adams, US-Arzt und Profi-Clown (1945); John Fogerty, US-Musiker ("Creedence Clearwater Revival") (1945).

Todestage: Luigi Boccherini, ital. Violoncellist und Komponist (1743-1805); Emil Zuckerkandl, öst.-ungar. Anatom/Mediziner (1849-1910); Giorgio Manganelli, ital. Schriftsteller (1922-1990).

Namenstage: Wilhelm, Rudhard, Germanus, Liane, Lya, Lia, Wilhelmine, Viktor, Augustinus.

Quelle: SN