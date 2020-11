Unter Samstag, 28. November, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1520: Der portugiesische Seefahrer Ferdinand Magellan erreicht den Stillen Ozean, nachdem er die heute nach ihm benannte Straße an der Südspitze Südamerikas durchfahren hatte.

1905: 200.000 Menschen demonstrieren in Wien für ein allgemeines Wahlrecht.

1905: Uraufführung der Operette "Der Rebell" von Leo Fall am Theater an der Wien.

1925: Der S. Fischer Verlag in Berlin liefert den Roman "Der Zauberberg" von Thomas Mann aus.

1960: Als letztes autonomes Gebiet der Französischen Gemeinschaft wird Mauretanien als Islamische Republik unabhängig.

1970: Der ehemalige FDP-Bundesvorsitzende Erich Mende tritt der hessischen CDU bei.

1970: Der Verkehr zwischen Westberlin und der BRD wird wegen einer Fraktionssitzung der CDU/CSU in Berlin mehrere Tage lang durch DDR-Grenzorgane behindert.

1985: Im ersten größeren Prozess des österreichischen Weinskandals wird in Krems ein Weinhändler, der Frostschutzmittel verwendete, zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt.

2000: Das israelische Parlament (Knesset) beschließt seine Selbstauflösung und vorgezogene Neuwahlen.

2000: Der Salzburger FP-Chef Karl Schnell erklärt auf einer Parteiversammlung, dass die Bezeichnung "Lump" in Zusammenhang mit der Person von Bundespräsident Thomas Klestil eigentlich noch ein "harmloser" Ausdruck sei.

2005: Der VfGH entscheidet, dass die Ruhensbestimmungen für Beamte verfassungswidrig sind. Demnach dürfen die öffentlich Bediensteten künftig wieder unbegrenzt zur Frühpension dazuverdienen. Die Regierung will dies über das noch zu schaffende Bundesmitarbeitergesetz verhindern.

2010: Die Internetplattform Wikileaks verteilt über 250.000 geheime Dokumente der US-Diplomatie an ausgewählte Medien wie die "New York Times", "The Guardian" oder "Der Spiegel". Diese publizieren entsprechende Artikel zum Inhalt der enthüllten US-Depeschen (Cables). Die peinlich betroffene US-Regierung verurteilt die Veröffentlichungen "aufs Schärfste".



Geburtstage: Friedrich Engels, dt. Philosoph/Politiker (1820-1895); Alexandr Blok, russ. Lyriker (1880-1921); José Iturbi, span. Pianist/Dirigent (1895-1980); Hans Kloss, öst. Finanzfachmann (1905-1986); Heinz Hoffmann, DDR-Verteidigungsminister (1910-1985); Konstantin Simonow, sowj. Schriftsteller (1915-1979); Herbert Schoeller, öst. Bankier (1930-2004); Russell A. Hulse, US-Astrophysiker; Nobelpreis 1993 (1950); Ed Harris, US-Filmschauspieler (1950); John Galliano, brit. Modedesigner (1960).

Todestage: Gian Lorenzo Bernini, ital. Bildhauer (1598-1680); Christian Josias Karl Frhr. v. Bunsen, dt. Diplomat und Gelehrter (1791-1860); Ludwig Rellstab, dt. Schriftsteller (nach anderen Angaben 27. 11.) (1799-1860); Frédéric Bazille, frz. Zeichner (1841-1870); Erich von Hornbostel, öst. Musikforscher (1877-1935); Fritz von Unruh, dt. Schriftsteller (1885-1970); August Suter, schwz. Bildhauer (1887-1965); Liane Haid, öst. Schauspielerin (1895-2000); Richard Wright, US-Schriftsteller (1908-1960); Ernst Hermanns, dt. Bildhauer (1914-2000); Samuel Cohen, US-Physiker; Erfinder der Neutronenbombe (1921-2010); Luc Bondy, schw. Theaterregisseur (1948-2015).

Namenstage: Gerhard, Gunther, Jakob, Gregor, Rufus, Berta, Guntfried, Stefan, Gunnar, Katherina, Oda.



Quelle: SN