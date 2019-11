Unter Donnerstag, 28. November, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1919: In England wird erstmals eine Frau ins Unterhaus gewählt: Die für die Unionisten (Konservativen) kandidierende Nancy Viscountess Astor schlägt in Plymouth den Labour-Bewerber.

1939: Die Sowjetunion bricht die Beziehungen zu Finnland ab.

1939: Hitler unterzeichnet einen "Erlass über die Erklärung von Gotenhafen (Gdingen) zum Reichskriegshafen".

1944: Im KZ Auschwitz beginnt die SS mit der Zerstörung der Krematorien.

1944: Im Hafen von Antwerpen läuft der erste alliierte Geleitzug ein.

1964: In Hannover schließen sich die DRP, die DP Bremen und die DNVP Nordhessen zur Nationaldemokratischen Partei Deutschlands (NDP) zusammen.

1964: Die amerikanische Sonde "Mariner 4" wird auf die Reise zum Mars geschickt, an dem sie nach 228 Tagen vorbeifliegt und 22 Fernsehbilder zur Erde zurückschickt.

1964: In Bombay beginnt der 38. Eucharistische Weltkongress, an dem auch Papst Paul VI. teilnimmt.

1969: Die BRD unterzeichnet den Atomwaffen-Sperrvertrag.

1974: Die Quandt-Gruppe verkauft den größten Teil ihres Aktienpaketes (14,6 Prozent) bei Daimler-Benz an Kuwait.

1979: Beim Absturz eines neuseeländischen Verkehrsflugzeuges in der Antarktis kommen 257 Menschen ums Leben.

1989: Der deutsche Bundeskanzler Kohl stellt im Bundestag ein deutschlandpolitisches Zehn-Punkte-Programm vor. Darin bietet er einer frei gewählten DDR-Regierung die Entwicklung "konföderativer Strukturen" mit dem Ziel einer bundesstaatlichen Ordnung in Deutschland an.

1994: Die Bevölkerung Norwegens lehnt mit 52,2 Prozent einen Beitritt des Landes zur EU ab.

1994: Bei einer Auktion von Christie's in London wird Gustav Klimts zwischen 1905 und 1907 entstandenes Landschaftsbild "Bauerngarten" um rund 63 Millionen Schilling versteigert.

1999: Das 22. menschliche Chromosom wird entschlüsselt. Dies gilt als Meilenstein in der Erforschung des menschlichen Erbguts.



Geburtstage: Anton Rubinstein, russ. Pianist/Komponist (1829-1894); Gottlieb Haberlandt, öst. Botaniker (1854-1945); Nancy Mitford, brit. Schriftstellerin (1904-1973); Aleksander Ranković, jug. Politiker (1909-1983); Pierre Daniel Joxe, franz. Politiker (1934); Rita Mae Brown, US-Schriftstellerin (1944); Boris Godunow, russ. Ballett-Tänzer (1949-1995); Ernest Kaltenegger, öst. Politiker (KPÖ) (1949); Stephen Roche, irischer Radrennfahrer (1959); Armin Bittner, deutscher Skirennläufer (1964).

Todestage: Friedrich Wilhelm v. Steuben, US-General (1730-1794); Washington Irving, US-Schriftsteller (1783-1859); Dwight Filley Davis, US-Diplomat und Tennisspieler, stiftete 1900 den "Davis Pokal" ("Cup") (1879-1945); Enrico Fermi, ital. Physiker, Nobelpreis 1938 (1901-1954); Rudolf List, öst. Schriftsteller (1901-1979).

Namenstage: Gerhard, Gunther, Jakob, Gregor, Rufus, Berta, Guntfried, Stefan, Gunnar, Katherina, Oda.

Quelle: SN